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Кайлі Міноуг зачарувала мережу в образі прекрасної эльфийки

Lite » Новини шоу-бізнесу 26.12.2018 - 14:05
Кайлі Міноуг зачарувала мережу в образі прекрасної эльфийки
Фото: Кайлі Міноуг (instagram.com/kylieminogue)

Кайлі - 50 років, але вона романтична, як юна дівчина

Популярна австралійська і британська співачка Кайлі Міноуг на своїй сторінці Instagram поділилася знімком зі своїм бойфрендом Полом Соломонсом в домашній обстановці.

Кайлі Міноуг зачарувала мережу в образі прекрасної эльфийкиФото: Кайлі Міноуг з бойфрендом Полом Соломонсом (instagram.com/kylieminogue)

Різдвяне фото з коханим у Кайлі вийшло дуже пікантним. На знімку закохані стоять в обнімку стикаючись лобами, як перед поцілунком. Співачка позує в образі ельфа: зеленій міні-сукні з пухнастим білим оздобленням, ковпаку і червоних гольфах. Бойфренд Кайлі — Пол, не став вбиратися в костюм, а лише наділ кумедну шапку з помпоном.

На знімку співачка виглядає щасливою, вона ніжно обіймає коханого і посміхається йому чарівною усмішкою.

Кайлі Міноуг зачарувала мережу в образі прекрасної эльфийки

Скріншот: Коментарі до публікації Кайлі Міноуг (instagram.com/kylieminogue)

"Все, що я хочу на Різдво - це ...", - підписала знімок Міноуг, і поставила в кінці фрази червоне сердечко.

Шанувальники Кайлі Міноуг привітали співачку з Різдвом і разом з найкращими побажаннями в коментарях припустили, що вона, нарешті, знайшла свою справжню любов.

Кайлі Міноуг зачарувала мережу в образі прекрасної эльфийки

Скріншот: Коментарі до публікації Кайлі Міноуг (instagram.com/kylieminogue)

"Здалося, що це ельф", "Сподіваюся, у тебе був чудово минуло Різдво, Кайлі", "Любов", "Цим молодим людям так пощастило", "Цей хлопець, я думаю, приблизно того ж віку, що і вона", - написали шанувальники під фото.

Зазначимо, що нещодавно Кайлі Міноуг вийшла в світ у вбранні від українського дизайнера. Так, на своє шоу в Дубліні 50-річна артистка вдягла чорний топ бренду Anna October.

Читайте також, що актриса світового рівня також продемонструвала свою любов до вбрання українських брендів. Свій наряд вона показала на шоу в Нью-Йорку.

Крім того, актриса Дакота Джонсон з'явилася на червоній доріжці в мінімалістичній сукні з весняної колекції українського бренду Bevza.

Нестаріючі актриси Голлівуду (video.rbc.ua)

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