Кайли Дженнер похвасталась пышными формами и осиной талией в соблазнительном боди

Кайли Дженнер – обычно одна из самых активных в сети сестер звездного семейства – в последнее время не часто радует подписчиков своими постами. Периодически она показывает любимую дочь Сторми. А также иногда – новые аутфиты, которые не перестает примерять даже дома. Тем приятнее поклонникам было получить от звезды фото в привычной им тематике – соблазнительные и демонстрирующие выдающиеся части фигуры юной звезды.

Новое фото Кайли (фото: instagram.com/kyliejenner)

В этот раз Кайли показала снимок, на котором позирует в обтягивающем белом боди с высокими вырезами на бедрах и на тонких бретельках. Такой наряд выгодно подчеркнул тонкую талию, пышные бедра и аппетитную грудь самой молодой миллиардерши в мире. Дополнили лук тонкая цепочка на шее, браслет и золотистые серьги. Последний штрих – идеально уложенные волосы и безупречный макияж… Фото было сделано для рекламной кампании косметического бренда девушки Kylie Cosmetics. Но сейчас 22-летняя звезда, как и многие другие знаменитости, использует многие архивные снимки за неимением новых.

Сторми на карантине (фото: instagram.com/kyliejenner)

И нужно отметить, на любовь фолловеров это никак не влияет. Кадр имел оглушительный успех у поклонников знаменитости: пост набрал около 5 миллионов лайков, а также массу комментариев в духе «восхитительная», «оглушительная», «самая красивая»…

В сториз Кайли продемонстрировала новое фото своей 2-летней дочки. Девочка задумчиво смотрит в окно. По всей видимости, Сторми, как и все, устала от самоизоляции. Одета она, как всегда, стильно и необычно – в белую длинную футболку с принтом и массивные двухцветные кроссовки. Такой комфортный и в то же время по-детски яркий наряд дополнила забавная прическа: собранные на затылке в пучок волосы. Напомним, мама обожает наряжать малышку, часто подбирая ей образы в одном стиле со своими.