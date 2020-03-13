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В наряде "заключенного": Кайли Дженнер вызвала недовольство в сети неожиданно сдержанным образом

Lite » Мода 13.03.2020 - 22:32
В наряде "заключенного": Кайли Дженнер вызвала недовольство в сети неожиданно сдержанным образом
Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Звезда удивила неожиданным нарядом

Кайли Дженнер – одна из самых больших любительниц наряжаться. Причем обычно девушка делает упор на соблазнительные образы. В гардеробе красотки преобладают облегающие комбинезоны, леггинсы, мини-платья, кроп-топы и скинни. С их помощью Кайли всегда подчеркивает свои формы, которые стали ее визитной карточкой так же, как у ее старшей сестры – Ким Кардашьян. Подписчики давно привыкли к откровенным вещам и кричащим соблазнительным лукам.

В наряде &quot;заключенного&quot;: Кайли Дженнер вызвала недовольство в сети неожиданно сдержанным образомВ наряде &quot;заключенного&quot;: Кайли Дженнер вызвала недовольство в сети неожиданно сдержанным образомКайли в непривычном наряде (фото: instagram.com/kyliejenner)

Тем более удивительными для них становятся фото, где на 22-летней знаменитости надето много одежды. Несколько часов назад самая молодая миллиардерша в мире показала именно такой аутфит.

Звезда опубликовала фото, на котором позирует в наряде от Prada. Ансамбль составили широкие брюки, длинный объемный жакет в горизонтальную полоску, черный топ, а также необычной формы шляпка с прозрачным козырьком. Завершают лук серые кроссовки и сумочка-косметичка. К слову, такая модель – излюбленная у еще одной иконы стиля, британской модели Роузи Хантингтон-Уайтли.

В наряде &quot;заключенного&quot;: Кайли Дженнер вызвала недовольство в сети неожиданно сдержанным образомОбычно звезда предпочитает более откровенные наряды (фото: instagram.com/kyliejenner)

Такой наряд полностью скрыл фигуру Кайли, за которую половина подписчиков ее так обожает. А потому образ в этот раз заслужил не только позитивные отзывы. Помимо комплиментов: «первая», «вау», «очень стильно», она получила и весьма резкие высказывания. Судя по всему, теледива и бизнесвумен хотела показаться деловой, так как написала: «Дни в штаб-квартире». Она сидит за столиком, на котором красуются глянцевые журналы с ее интервью, дерзко закинув на него ноги. Но фолловеры расценили ее лук как весьма странный и напоминающий форму тюремных заключенных.

  • Почему она выглядит, как заключенный в окружной тюрьме?
  • Я не хочу быть таким человеком, но она выглядит так, будто на ней форма заключенных. Я считаю этот наряд оскорбительным

В наряде &quot;заключенного&quot;: Кайли Дженнер вызвала недовольство в сети неожиданно сдержанным образомВ наряде &quot;заключенного&quot;: Кайли Дженнер вызвала недовольство в сети неожиданно сдержанным образом

Комментарии к посту (фото: принтскрин instagram.com/kyliejenner)

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