Кайлі Дженнер похвалилася пишними формами і тонкою талією в спокусливому боді

Кайлі Дженнер – зазвичай одна з найбільш активних в мережі сестер зоряного сімейства – останнім часом не часто радує фоловерів своїми постами. Періодично вона показує улюблену дочку Стормі. А також іноді – нові аутфіти, які не перестає приміряти навіть вдома. Тим приємніше шанувальникам було отримати від зірки фото у звичній їм звабливій тематиці, що демонструють видатні частини фігури юної зірки.

Нове фото Кайлі (фото: instagram.com/kyliejenner)

Цього разу Кайлі показала знімок, на якому позує в обтягуючому білому боді з високими вирізами на стегнах і на тонких бретельках. Таке вбрання вигідно підкреслило тонку талію, пишні стегна і апетитні груди наймолодшої мільярдерки в світі. Доповнили лук тонкий ланцюжок на шиї, браслет і золотисті сережки. Останній штрих – ідеально укладене волосся і бездоганний макіяж... Фото було зроблено для рекламної кампанії косметичного бренду дівчини Kylie Cosmetics. Але зараз 22-річна зірка, як і багато інших знаменитостей, використовує багато архівних знімків за відсутності нових.

Стормі на карантині (фото: instagram.com/kyliejenner)

І потрібно відзначити, на любов фоловерів це ніяк не впливає. Кадр мав шалений успіх у шанувальників знаменитості: пост набрав близько 5 мільйонів лайків, а також масу коментарів у дусі «чудова», «оглушлива», «найкрасивіша»...

У сторіз Кайлі продемонструвала нове фото своєї 2-річної доньки. Дівчинка задумливо дивиться у вікно. Здається, Стормі, як і всі, втомилася від самоізоляції. Одягнена вона, як завжди, стильно і незвично – в білу футболку з принтом і масивні двоколірні кросівки. Таке комфортне і в той же час по-дитячому яскраве вбрання доповнила стильна зачіска: зібране на потилиці в пучок волосся. Нагадаємо, мама обожнює наряджати дитину, часто підбираючи їй образи в одному стилі зі своїми.