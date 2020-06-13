Я кайфую: Лилия Ребрик в воздушном платье за 7 700 грн очаровала летним луком

Ведущая устроила фотосет на даче
Лилия Ребрик наслаждается летней порой на даче и не отказывает себе в удовольствии покрасоваться в легких летних нарядах, тем более ведущая – еще та модница! В ее гардеробе множество женственных и романтических одежд, а стройная фигура позволяет одинаково эффектно выглядеть как в макси, так и в кокетливом мини!
Для знойного дня Лилия в этот раз выбрала длинное платье желтого цвета с мелким цветочным принтом,открытыми плечами и аппетитной зоной декольте от бренда Maison d'Angelann, стоимость 288 долларов (примерно 7 700 грн).
"Я кайфую! Небо їм очима, повітря - ложками, кольори- серцем! Але є й мінуси в смаках літа: комахи теж люблять природу і в цьому році їх неймовірно багато. Як справляєтесь?" - поинтересовалась ведущая.
Лилия Ребрик позировала в летнем легком наряде ( фото:instagram.com/liliia.rebrik)
Поклонники пришли в восторг от женственного наряда и яркого фотосета Лилии.
Скриншот: maisonangelann.com
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Ранее Лилия Ребрик показала стройные формы в купальнике возле дачного бассейна.
Автор: Lite