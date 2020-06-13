Я кайфую: Лілія Ребрик в повітряному платті за 7 700 грн зачарувала літнім луком

Ведуча влаштувала фотосет на дачі
Лілія Ребрик насолоджується літньою порою на дачі і не відмовляє собі в задоволенні покрасуватися в легких літніх вбраннях, тим більше ведуча – та ще модниця! У її гардеробі безліч жіночних і романтичних суконь, а струнка фігура дозволяє однаково ефектно виглядати як в максі, так і в кокетливому міні!
Для спекотного дня Лілія цього разу вибрала довге плаття жовтого кольору з дрібним квтковим принтом, відкритими плечима і апетитною зоною декольте від бренду Maison d'Angelann, вартість 288 доларів (приблизно 7 700 грн)
"Я кайфую! Небо їм очима, повітря - ложками, кольори - серцем! Але є й мінуси в смаках літа: комахи теж люблять природу і в цьому році їх неймовірно багато. Як справляєтесь?" - запитала ведуча.
Лілія Ребрик позувала в легкому літньому вбранні ( фото:instagram.com/liliia.rebrik)
Шанувальники прийшли в захват від жіночого вбрання та яскравого фотосету Лілії.
Скріншот: maisonangelann.com
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Раніше Лілія Ребрик показала стрункі форми в купальнику біля дачного басейну.
Автор: Lite