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Я кайфую: Лілія Ребрик в повітряному платті за 7 700 грн зачарувала літнім луком

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Ведуча влаштувала фотосет на дачі

Лілія Ребрик насолоджується літньою порою на дачі і не відмовляє собі в задоволенні покрасуватися в легких літніх вбраннях, тим більше ведуча – та ще модниця! У її гардеробі безліч жіночних і романтичних суконь, а струнка фігура дозволяє однаково ефектно виглядати як в максі, так і в кокетливому міні!

Для спекотного дня Лілія цього разу вибрала довге плаття жовтого кольору з дрібним квтковим принтом, відкритими плечима і апетитною зоною декольте від бренду Maison d'Angelann, вартість 288 доларів (приблизно 7 700 грн)

"Я кайфую! Небо їм очима, повітря - ложками, кольори - серцем! Але є й мінуси в смаках літа: комахи теж люблять природу і в цьому році їх неймовірно багато. Як справляєтесь?" - запитала ведуча.

Лілія Ребрик позувала в легкому літньому вбранні ( фото:instagram.com/liliia.rebrik)

Шанувальники прийшли в захват від жіночого вбрання та яскравого фотосету Лілії.

Скріншот: maisonangelann.com

  • Ну красуня ж! Як сонце, як квітка, як щастя
  • Лілічка, ви просто красуня. Ви приклад справжньої жінки
  • Сонячна і завжди позитивна
  • Гарна сукня!
  • Лілія,Ви неймовірна
  • Супер
  • Яка ж ви красотуля
  • Лілечка класна
  • Ви неперевершені
  • Лиличка! Ти чарівність!

Скріншот коментарів

Раніше Лілія Ребрик показала стрункі форми в купальнику біля дачного басейну.

Автор: Lite

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