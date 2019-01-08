"Кавалер сидить і лайкає": Леся Нікітюк показала, куди вирушила відпочивати

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Телевдущая продемонструвала казкові пейзажі і викликала захоплення у шанувальників іскрометним гумором

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк, яка відзначила Різдво на батьківщині у колі рідних, показала, куди поїхала у відпустку. В Instagram вона продемонструвала казкові пейзажі Буковелі і розповіла, як змусити заздрити кавалера, який не можете собі дозволити звозити свою другу половинку на відпочинок.

Шоувумен зазначила, що найкращим виходом буде оплатити відпочинок самій, щоб чоловік "кусав лікті" і лайкал фото в соцмережах.

"Мама, я на Буці. Дівчатка, якщо у вашого кавалера не вийшло відвезти вас на відпочинок", - розпочала ведуча, вона додала, що кошти на кредитці можуть виправити ситуацію.

"А кавалер нехай сидить і лайкає ваші фотки", - підсумувала Нікітюк, викликавши схвалення таким підходом у своїх підписниць.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"Правильно пишете, Леся, про життя як вона є. Захоплююся Вашим почуттям гумору", "Ось це правильно", "Так гарно там. Казковий Пейзаж", "Кавалер нехай лайкает ваші фотки, вогонь", "Розумниця, краще відпочивати у себе на Батьківщині, красивих місць багато", "Дуже мальовничо", - відзначали читачів мікроблога ведучої.

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

Також Леся показала атмосферне фото, на якому зображена з колядувальниками на фоні засніжених гірських пейзажів.

Скріншот фото (instagram.com/lesia_nikituk)

Раніше Леся Нікітюк показала з ким зустрічала Новий Рік і провела святкову ніч. Телеведуча поділилася безліччю яскравих фото.

До речі, Леся Нікітюк записала веселе відео, в якому попросила називати її «Геля» і навіть пояснила, звідки взялося таке прізвисько.

Відео: РБК-Україна