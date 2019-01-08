ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

"Кавалер сидить і лайкає": Леся Нікітюк показала, куди вирушила відпочивати

Lite » Новини шоу-бізнесу 08.01.2019 - 23:47
"Кавалер сидить і лайкає": Леся Нікітюк показала, куди вирушила відпочивати
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Телевдущая продемонструвала казкові пейзажі і викликала захоплення у шанувальників іскрометним гумором

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк, яка відзначила Різдво на батьківщині у колі рідних, показала, куди поїхала у відпустку. В Instagram вона продемонструвала казкові пейзажі Буковелі і розповіла, як змусити заздрити кавалера, який не можете собі дозволити звозити свою другу половинку на відпочинок.

Шоувумен зазначила, що найкращим виходом буде оплатити відпочинок самій, щоб чоловік "кусав лікті" і лайкал фото в соцмережах.

"Мама, я на Буці. Дівчатка, якщо у вашого кавалера не вийшло відвезти вас на відпочинок", - розпочала ведуча, вона додала, що кошти на кредитці можуть виправити ситуацію.

"А кавалер нехай сидить і лайкає ваші фотки", - підсумувала Нікітюк, викликавши схвалення таким підходом у своїх підписниць.

&quot;Кавалер сидить і лайкає&quot;: Леся Нікітюк показала, куди вирушила відпочивати

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"Правильно пишете, Леся, про життя як вона є. Захоплююся Вашим почуттям гумору", "Ось це правильно", "Так гарно там. Казковий Пейзаж", "Кавалер нехай лайкает ваші фотки, вогонь", "Розумниця, краще відпочивати у себе на Батьківщині, красивих місць багато", "Дуже мальовничо", - відзначали читачів мікроблога ведучої.

&quot;Кавалер сидить і лайкає&quot;: Леся Нікітюк показала, куди вирушила відпочивати

&quot;Кавалер сидить і лайкає&quot;: Леся Нікітюк показала, куди вирушила відпочивати

&quot;Кавалер сидить і лайкає&quot;: Леся Нікітюк показала, куди вирушила відпочивати

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

Також Леся показала атмосферне фото, на якому зображена з колядувальниками на фоні засніжених гірських пейзажів.

&quot;Кавалер сидить і лайкає&quot;: Леся Нікітюк показала, куди вирушила відпочивати

Скріншот фото (instagram.com/lesia_nikituk)

Раніше Леся Нікітюк показала з ким зустрічала Новий Рік і провела святкову ніч. Телеведуча поділилася безліччю яскравих фото.

До речі, Леся Нікітюк записала веселе відео, в якому попросила називати її «Геля» і навіть пояснила, звідки взялося таке прізвисько.

Відео: РБК-Україна

"Бий посуд - я плачу": в машині Лесі Никитюк розбили скло "Мандариновий захід": Леся Нікітюк умилила мережу романтичним знімком з Дубая
Новини України Леся Нікітюк
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся