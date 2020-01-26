Катя Осдачая без укладки и мейкапа на борту самолета оставила неожиданное послание пилотам

Телеведущая Катя Осадчая, чей наряд в китайском стиле по случаю новых сезонов двух шоу "Світське життя" и "Світ навиворіт" недавно вызвал бурные обсуждения в соцсетях, на этот раз решила удивлять своих поклонников повседневным образом, в котором путешествует на борту самолета.

Теледива в своем Instagam оставила длинное послание пилотам и другим сотрудникам аэропортов. И это не были строки возмущения или жалоба капризной звезды на плохой сервис, а слова благодарности людям, чья ответственная профессия помогает путешествовать на многокилометровые расстояния за считанные часы.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

"Сегодня я летела с капитаном и вторым пилотом в пассажирском салоне и хотелось сказать тысячи слов, поблагодарить за работу, высказать сочувствие о коллегах и слова поддержки, и я просто поблагодарила за работу, которая в сотни раз ответственней, чем моя".

Катя призвала не забывать о заботе большого количества людей о безопасности пассажиров, которые просто тихо делают свою работу:

"Мы жалуемся на задержки, недостаточность места для ног или нормы ручной клади. А команды на борту, несмотря на все, просто тихо делают свое очень ответственную работу и доставляют нас за тысячи километров за новыми впечатлениями. Спасибо Вам!!! Пилоты, борт проводники, механики и все, кто делает наши полеты безопасными!"

Подписчики телеведущей отметили, что действительно не часто благодарят пилотов и стюардесс за их нелегкий труд и полностью согласны с Катей, что стоит делать это почаще. Не осталось и без их внимания тот факт, что знаменитость на снимке без макияжа и укладки, что впрочем делает ее еще милее:

Катя вы такая милая без макияжа и укладки

Катюша, спасибо за добрые правильные слова! Огромное спасибо за работу!!! Пусть Бог их хранит!!!

Когда задержки рейса, пилоты не виноваты, если жаловаться и злиться это не по адресу

Правильные слова! Наша жизнь в их руках,мы благодарны им всегда за наши капризы доставить нас нужные точки!

Катя - Вы Настоящая, это редкость сегодня, а по этому на Вас всегда приятно смотреть

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