Катя Осадчая умилила фото с подросшим сыночком во время "одесских каникул"

Катя Осадчая с сыном (фото: instagram.com/kosadcha)

Осадчая подчеркнула, что стартовали ее "одесские каникулы"

Катя Осадчая решила немного перезарядиться на предстоящих выходных. Так, украинская телеведущая вместе со своим звездным супругом Юрием Горбуновым и 2-летним сыночком Иваном отправилась в Одессу. К слову, скорее всего звездная пара телеведущих отправились в портовой город не просто так. По крайней мере, Осадчая. Дело в том, что 10-й Одесский международный кинофестиваль стартует именно сегодня – 12 июля! И продлится до 20 июля. Так что скорее всего, Осадчая отправилась в Одессу с программой "Світське життя" снимать новый яркий выпуск. И заодно решила совместить приятное с полезным.

На своей instagram-страничке Осадчая уже опубликовала несколько ярких фото вместе с мужем и сыном. Кадры сделаны из отельного номера, на балконе, откуда открывается замечательный вид на черное море.

В кадре видим отца с сыном. Оба позируют в белоснежной одежде. Горбунов присел рядом с мальчиком и показывает ему желтую яхту, проплывающую по морю.

Юрий Горбунов с сыном Иваном (фото: instagram.com/kosadcha)

"Пригоди позаду) наші одеські канікули попереду. Юра показує Івасику кораблик, на якому Monatik знімав свій знаменитий кліп", - подписала серию кадров Осадчая.

Отметим, что быть может речь о клипе Димы Монатика на песню "Глубоко", записанную вместе с Надей Дорофеевой. В начале клипа видим катер, на котором мчится Дорофеева.

Не забыла Осадчая и селфи сделать. Телеведущая в блузе-вышиванке также позирует на фоне моря.

Катя Осадчая в Одессе (фото: instagram.com/kosadcha)

Поклонники телеведущей также поспешили прокомментировать ее новые снимки:

"Любимые мальчишки Кати Осадчей?"

"Жаль, Погода у нас сейчас не пляжная"

"Обожаю эту парочку и конечно мамочку"

"Какой красавчик"

"Який синуля вже великий. Нехай буде здоровим і щасливим"

"Вот это я понимаю, полетели в Одессу отдыхать, а не куда-то заграницу)"

"Как быстро растут чужие дети!"

Скриншот комментариев: instagram.com/kosadcha

Напомним, ранее Осадчая и Горбунов вызвали фурор в сети элегантными образами. Телеведущие посетили в Киеве очередное светское мероприятие, во время которого блеснули утонченными образами в черных костюмах. При этом Осадчая выбрала эффектные брюки-клеш.

Также до этого Катя Осадчая заворожила сказочным образом в полупрозрачном платье. Поклонники назвали свою любимицу "лесной нимфо".