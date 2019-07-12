ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Катя Осадчая умилила фото с подросшим сыночком во время "одесских каникул"

Lite » Новости шоу-бизнеса 12.07.2019 - 14:56
Катя Осадчая умилила фото с подросшим сыночком во время "одесских каникул"
Катя Осадчая с сыном (фото: instagram.com/kosadcha)

Осадчая подчеркнула, что стартовали ее "одесские каникулы"

Катя Осадчая решила немного перезарядиться на предстоящих выходных. Так, украинская телеведущая вместе со своим звездным супругом Юрием Горбуновым и 2-летним сыночком Иваном отправилась в Одессу. К слову, скорее всего звездная пара телеведущих отправились в портовой город не просто так. По крайней мере, Осадчая. Дело в том, что 10-й Одесский международный кинофестиваль стартует  именно сегодня – 12 июля! И продлится до 20 июля. Так что скорее всего, Осадчая отправилась в Одессу с программой "Світське життя" снимать новый яркий выпуск. И заодно решила совместить приятное с полезным.

На своей instagram-страничке Осадчая уже опубликовала несколько ярких фото вместе с мужем и сыном. Кадры сделаны из отельного номера, на балконе, откуда открывается замечательный вид на черное море.

В кадре видим отца с сыном. Оба позируют в белоснежной одежде. Горбунов присел рядом с мальчиком и показывает ему желтую яхту, проплывающую по морю.

Катя Осадчая умилила фото с подросшим сыночком во время &quot;одесских каникул&quot;

Катя Осадчая умилила фото с подросшим сыночком во время &quot;одесских каникул&quot;

Юрий Горбунов с сыном Иваном (фото: instagram.com/kosadcha)

"Пригоди позаду) наші одеські канікули попереду. Юра показує Івасику кораблик, на якому Monatik знімав свій знаменитий кліп", - подписала серию кадров Осадчая.

Отметим, что быть может речь о клипе Димы Монатика на песню "Глубоко", записанную вместе с Надей Дорофеевой. В начале клипа видим катер, на котором мчится Дорофеева.

Не забыла Осадчая и селфи сделать. Телеведущая в блузе-вышиванке также позирует на фоне моря.

Катя Осадчая умилила фото с подросшим сыночком во время &quot;одесских каникул&quot;

Катя Осадчая в Одессе (фото: instagram.com/kosadcha)

Поклонники телеведущей также поспешили прокомментировать ее новые снимки:

  • "Любимые мальчишки Кати Осадчей?"
  • "Жаль, Погода у нас сейчас не пляжная"
  • "Обожаю эту парочку и конечно мамочку"
  • "Какой красавчик"
  • "Який синуля вже великий. Нехай буде здоровим і щасливим"
  • "Вот это я понимаю, полетели в Одессу отдыхать, а не куда-то заграницу)"
  • "Как быстро растут чужие дети!"

Катя Осадчая умилила фото с подросшим сыночком во время &quot;одесских каникул&quot;

Скриншот комментариев: instagram.com/kosadcha

Напомним, ранее Осадчая и Горбунов вызвали фурор в сети элегантными образами. Телеведущие посетили в Киеве очередное светское мероприятие, во время которого блеснули утонченными образами в черных костюмах. При этом Осадчая выбрала эффектные брюки-клеш. 

Также до этого Катя Осадчая заворожила сказочным образом в полупрозрачном платье. Поклонники назвали свою любимицу "лесной нимфо". 

Креповая свадьба: Лилия Ребрик восхитила архивными фото родителей "Где у нас медовый месяц?" Горбунов и Мейхер взволновали сеть своими планами
Новости Украины Катя ОсадчаяЮрий Горбуновсемья
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь