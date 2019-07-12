"Осадчая благословила": экс-"ВИА гра" прокомментировала роман с Горбуновым на съемочной площадке

Надежда Мейхер (фото: пресс-служба)

Мейхер рассказала о новом этапе в своей жизни

Надежда Мейхер кроме сольной карьеры, развития собственного бизнеса и заботы о муже и троих детях решила попробовать себя в новом амплуа - актрисы комедийного сериала.

О своей новой роли, сериальном "романе" с Юрием Горбуновым в "Великих Вуйках" и увлечение балетом звезда рассказала в студии "Сніданка з 1+1".

Ранее интернет уже потрясла новость, что Надежда Мейхер получила одну из главных женских ролей в комедийном сериале "Великі Вуйки", который сейчас снимает телеканал 1+1. Это спин-офф сериала "Останній москаль", в котором зритель увидит уже известных героев - гуцулов из села "Великі Вуйки". В сериале Надежде досталась роль новой возлюбленной главного героя - вуйка Ивана Петрука, которого играет Юрий Горбунов.

На вопрос, не ревнует ли Катя Осадчая - жена Юрия Горбунова их "сладкую парочку", Надежда заинтриговала: "Я вам скажу, что она не просто нас не ревнует, она даже нас благословила! Но подробности узнают зрители уже в сериале "Великі Вуйки".

О закулисье съемок Мейхер отметила, что актеры на площадке много шутят, смеются и часто импровизируют.

"Это моя не первая роль в кино, но первая роль комедийная. У меня до этого большинство картин были драматические, а в комедии есть своя специфика. Но я женщина с фантазией, поэтому в кадре стараюсь импровизировать и добавлять что-то от себя", - рассказала Надежда.

Надежда Мейхер и Юрий Горбунов (фото: пресс-служба)

Также зрителям программы Надежда рассказала о своих увлечениях. Так, по словам Надежды, после долгого перерыва она вновь вернулась к балету, потому что это лучший способ войти в танцевальную форму. Кроме того, она берет уроки французского языка. Артистка говорит, что уже давно исполняет песни на французском, поэтому решили усовершенствовать свои знания и произношение. "У каждого человека может получаться что-то круто, когда ему это действительно нравится", - с восторгом отвечает артистка.

Надежда Мейхер и Юрий Горбунов (фото: пресс-служба)

Напомним, что по сюжету комедии "Великі Вуйки", инициативная группа гуцулов во главе с сельским головой Микитюком приедет в Киев, чтобы добиться строительства дороги к селу "Великі Вуйки". В столице вуйки встретятся с новыми персонажами, роли которых сыграют Арам Арзуманян, Анна Кошмал, Инна Приходько и Артур Логай. Производством сериала занимается 1+1 Продакшн. Продюсеры ленты: Елена Еремеева, Дарина Жукова, Юрий Горбунов, Кристина Шкабар. Авторами сценария комедии "Великі Вуйки" стал Николай Куцик, Алексей Приходько, Ярослав Стень и Богдан Гациляк, которые создавали и оригинальную историю.

Напомним, ранее Осадчая и Горбунов вызвали фурор в сети элегантными образами. Пара телеведущих появились вместе на очередном светском мероприятии. При этом оба выбрали ультра стильные черные костюмы.

Кстати, до этого Катя Осадчая и Юрий Горбунов покорили романтичными образами в суперфинале 5-го сезона шоу Голос. Діти. Телеведущая блистала в роскошном вечернем платье бежевого оттенка. Наряд декорирован стрекозами и одуванчиками.