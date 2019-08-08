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Катя Осадчая покорила ультрастильным пляжным образом от украинского дизайнера


Осадчая спасается от жары в море!

Катя Осадчая не устает баловать свою многотысячную армию поклонников все новыми и новыми образами c отдыха. Напомним, что Осадчая и ее муж, телеведущий Юрий Горбунов все еще отдыхают в Турции. Как отмечает у себя в отметках телеведущая, они отдыхают на Турецкой ривьере. Это неофициальный термин для обозначения части морского побережья Турции с наиболее развитой курортной инфраструктурой. Как правило, в условные пределы ривьеры включают берега Средиземного и Эгейского морей на территории провинций Анталья и Мугла. 

О старте отдыха Осадчая сообщила поклонникам 1 августа. И с тех пор буквально каждый день показывает новые пляжные наряды. Кроме того, телеведущая с особенной гордостью подчеркнула, что наряды эти - преимущественно от украинских дизайнеров. Чему она очень рада! 

Не стал исключением и один из недавних образов именитой ведущей. Так, на своей instagram-страничке Осадчая опубликовала фото, на котором позирует в воздушном летнем платье от известного украинского дизайнера Лилии Пустовит. На нежно-розовом платье видим актуальный флористический принт в видео белоснежных цветов ландышей. Платье в пол  многоярусное и на бретельках. Свой яркий образ телеведущая дополнила уже знакомой широкополой соломенной шляпой, белыми шлепанцами с надписями, а также массивной и удобной плетеной сумкой для пляжа. 

Стильная Катя Осадчая в Турции (фото:  instagram.com/kosadcha)

На следующем снимке украинская ведущая позирует уже на пляже. Поплавав в море, Катя решила сделать селфи. На телеведущей открытый купальник в горошек, а также массивные зеркальные очки, в которых отражаются цветы. 

Стильная Катя Осадчая в Турции (фото:  instagram.com/kosadcha)

“Много воды, мало еды и тень - спасение от жары, сегодня на градуснике было 46. А как вы спасаетесь от жары?” - подписала свой пост Осадчая, не забыв обратиться также к поклонникам. 

И подписчики Осадчей поспешили оставить свои комментарии под ее новым постом: 

  • “Я не спасаюсь) я наслаждаюсь)))” 
  • “У нас нет жары. Мы в Киеве живем))” 
  • “Я в такую ​​жару не выхожу из дома” 
  • “Сидим летом на работе. Под кондиционером” 
  • “Очечи класс!” 
  • “А у нас её нет. Очень комфортная погода” 
  • “А у нас прохладно, поэтому много едим, спим и некрасиво одеваемся” 
  • “Ходим на работу. Там кондиционер” 

Скриншот комментариев: instagram.com/kosadcha 

Напомним, что в Турции Осадчая и Горбунов насладились уникальным концертом 50-летней Дженнифер Лопес! Счастливые телеведущий просто-таки засыпали сеть множеством видео с выступления латиноамериканской певицы. 

Ранее Катя Осадчая засветила точеные формы в купальнике . Она позировала на морском пляже.

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