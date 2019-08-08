Катя Осадча підкорила ультрастильним пляжним образом від українського дизайнера

Катя Осадча не втомлюється балувати свою багатотисячну армію шанувальників все новими і новими образами з відпочинку. Нагадаємо, що Осадча і її чоловік, телеведучий Юрій Горбунов все ще відпочивають у Туреччині. Як відзначає у себе в позначках телеведуча, вони відпочивають на Турецькій рив'єрі. Це неофіційний термін для позначення частини морського узбережжя Туреччини з найбільш розвиненою курортною інфраструктурою. Як правило, в умовні межі рів'єри включають берега Середземного і Егейського морів на території провінцій Анталії і Мугла.

Про старт відпочинку Осадча повідомила шанувальникам 1 серпня. І з тих пір буквально кожен день показує нові пляжні наряди. Крім того, телеведуча з особливою гордістю підкреслила, що ці наряди - переважно від українських дизайнерів. Чому вона дуже рада!

Не став винятком і один з недавніх образів іменитої ведучої. Так, на своїй instagram-сторінці Осадча опублікувала фото, на якому позує в повітряній літній сукні від відомого українського дизайнера Лілії Пустовіт. На ніжно-рожевій сукні бачимо актуальний флористичний принт у вигляді білосніжних квітів конвалій. Плаття в підлогу багатоярусне і на бретельках. Свій яскравий образ телеведуча доповнила вже знайомим крислатим солом'яним капелюхом, білими капцями з написами, а також масивною і зручною плетеною сумкою для пляжу.

Стильна Катя Осадча в Туреччині (фото: instagram.com/kosadcha)

На наступному знімку українська ведуча позує вже на пляжі. Поплававши в морі, Катя вирішила зробити селфі. На телеведучій відкритий купальник в горошок, а також масивні дзеркальні окуляри, в яких відображаються квіти.

Стильна Катя Осадча в Туреччині (фото: instagram.com/kosadcha)

“Багато води, мало їжі і тінь - порятунок від спеки, сьогодні на градуснику було 46. А як ви рятуєтеся від спеки?" - підписала свій пост Осадча, не забувши також звернутися до шанувальників.

І підписники Осадчої поспішили залишити свої коментарі під її новим постом:

"Я не рятуюся) я насолоджуюся)))"

“У нас немає спеки. Ми в Києві живемо))"

"Я в таку спеку не виходжу з дому"

“Сидимо влітку на роботі. Під кондиціонером"

"Очечі клас!"

“А у нас її немає. Дуже комфортна погода"

"А у нас прохолодно, тому багато їмо, спимо і негарно одягаємося"

“Ходимо на роботу. Там кондиціонер"

Скріншот коментарів: instagram.com/kosadcha

Нагадаємо, що в Туреччині Осадча та Горбунов насолоджувалися унікальним концертом 50-річної Дженніфер Лопес! Щасливі телеведучі просто-таки засипали мережу безліччю відео з виступу латиноамериканської співачки.

Раніше Катя Осадча засвітила точені форми в купальнику . Вона позувала на морському пляжі.