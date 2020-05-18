Катя Осадчая отправилась на "звездный пикник" с беременной Алешей и Тополей в поле с тюльпанами

Катя Осадчая понемногу возвращается к работе. Наконец-то, поклонники программы “Светская жизнь” увидят новые выпуски с ярких локацией, а не только со студии программы и домашних прямых включений. Звездная телеведущая спешит показать поклонникам столь долгожданные кадры выхода из домашней самоизоляции. Звездное интервью Осадчая провела у одной из самых обсуждаемых в последнее время пар украинского шоу-бизнеса - Тарас Тополя и Alyosha, которая находится в ожидании третьего ребенка!

Встреча прошла в популярном среди пользователей инстаграма месте - Добропарк под Киевом, где как раз цветут тюльпаны. Из-за чего парк стал местом “паломничества” сотен любителей красочных фото. Осадчая и семья Тополи также сделали серию снимков на фоне цветущей красоты.

При этом на интервью с Осадчей Тарас и Алена пришли с двумя сыновьями - Ромой и Марком. Беременная Alyosha позирует в расслабленном образе. На исполнительнице - красные брюки, полосатая тельняшка, а также синяя джинсовая куртка.

Фото: instagram.com/svitsketv

Катя Осадчая выбрала более “гламурный” образ. Теледива позирует в ярком желтом плаще, под которым виднеется пестрое платье. Из аксессуаров Осадчая выбрала знаковую для себя соломенную шляпку. В ушах - массивные игривые серьги. А макияж сделан с акцентом на глаза.

“Сімейний вікенд! У «Світському житті» - родина лідера гурту «Антитіла» Тараса Тополі та співачки Альоші! На кого чекає артистичне подружжя - відповідь тільки у «Світському житті»!? Скоро в ефірі!” - звучит подпись к фото.

К слову, в разделе сториз уже на своей инстаграм-страничке Осадчая опубликовала фото из машины, но позируя в другом образе. На телеведущей - сиреневое платье-вышиванка с белоснежными узорами. Волосы заплетены в косу, украшенную белой лентой и обручем для с белыми бусинами. А на шее - ожерелье с монетами, стилизованное под традиционное украинское украшение дукач.

“Back to work” (вернуться к работе), - подписала селфи Осадчая.

Фото: instagram.com/kosadcha