Катя Осадча вирушила на "зоряний пікнік" з вагітною Альошею і Тополею в поле з тюльпанами

Катя Осадча потроху повертається до роботи. Нарешті, шанувальники програми "Світське життя" побачать нові випуски з яскравих локацією, а не тільки зі студії програми і домашніх прямих включень. Зіркова телеведуча поспішає показати шанувальникам настільки довгоочікувані кадри виходу з домашньої самоізоляції. Зіркове інтерв'ю Осадча провела у однією з найбільш обговорюваних останнім часом пар українського шоу-бізнесу - Тарас Тополя і Alyosha, яка знаходиться в очікуванні дитини!

Зустріч пройшла в популярному серед користувачів инстаграма місці - Добропарк під Києвом, де як раз цвітуть тюльпани. Через що парк став місцем "паломництва" сотень любителів яскравих фото. Осадча і сім'я Тополі також зробили серію знімків на тлі квітучої краси.

При цьому на інтерв'ю з Осадчою Тарас і Олена прийшли з двома синами - Ромою і Марком. Вагітна Alyosha позує в розслабленому образі. На виконавиці - червоні штани, смугастий тільник, а також синя джинсова куртка.

Фото: instagram.com/svitsketv

Катя Осадча вибрала більш "гламурний" образ. Теледіва позує в яскравому жовтому плащі, під яким видніється строкате плаття. З аксесуарів Осадча вибрала знаковий для себе солом'яний капелюшок. У вухах - масивні грайливі сережки. А макіяж зроблений з акцентом на очі.

“Сімейний вікенд! У «Світському житті» - батьківщина лідера гурту «Антитіла» Тараса Тополі та співачки Альоші! На кого чекає артистичне подружжя - відповідь тільки у «Світському житті»!? Скоро в ефірі!" - звучить підпис до фото.

До речі, в розділі сторіз вже на своїй instagram-сторінці Осадча опублікувала фото з машини, але позуючи в іншому образі. На телеведучій - бузкове плаття-вишиванка з білосніжними візерунками. Волосся заплетене в косу, прикрашений білою стрічкою, обручем для з білими намистинами. А на шиї - намисто з монетами, стилізоване під традиційне українське прикраса дукач.

"Back to work" (повернутися до роботи), - підписала селфі Осадча.

Фото: instagram.com/kosadcha