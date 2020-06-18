До карантина и после: Леся Никитюк поразила изменившейся фигурой в купальнике

Телеведущая в своем стиле разыграла поклонников
После послабления карантина Леся Никитюк вернулась к работе и вновь приступила к съемкам своего тревел-шоу "Ле Маршрутка", в котором показывает интересные уголки нашей страны. А на новых фото на балконе отеля юморная телеведущая показала, как изменилась ее фигура за время карантина.
Звезда опубликовала снимок, на котором запечатлена в голубом купальнике с интересным разрезом на животе, который подчеркивает ее тонкую талию и длинные стройные ножки. На голове у Никитюк полотенце, как будто она только что вышла из душа, и солнцезащитные очки.
По своей привычке, Леся предложила подписчикам выбрать, какое из сериии фото лучше - 1 или 2. Одлнако на втором кадре фолловеров ждал сюрприз! В том же самом голубом купальнике, полотенце и очках на балконе стоял...мужчина - коллега ведущей по проекту.
Леся Никитюк удивила новой фигурой (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Подписчики Леди Ле с юмором отреагировали на ее шутку и оставили много креативных комментариев - так, они предположили, что фигура теледивы так изменилась за карантин, или же ее покусали осы.
Скриншот комментариев
Ранее "хищная" Леся Никитюк поразила перевоплощением и предстала в образе рыси.
Автор: Lite