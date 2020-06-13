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В дерзком мини и с "боевым раскрасом": "хищная" Леся Никитюк поразила перевоплощением

Lite » Новости шоу-бизнеса 13.06.2020 - 17:39
В дерзком мини и с "боевым раскрасом": "хищная" Леся Никитюк поразила перевоплощением
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведущая сообщила интересную новость

Леся Никитюк активно приступила к работе и уже принимает непосредственное участие в съемочном процессе. Она делится фото с площадки и показывает локации на выезде, а также с удовольствием устраивает фотосеты – как аматорские, так и профессиональные. Так, на новых фотоснимках Леди Ле представла в очень неожиданном образе.

Ведущая сообщила, что стала почетным амбассадором защиты рыси в Украине. По такому случаю она снялась в тематической фотосессии, перевоплотившись в эту грациозную хищницу. Леся надела легкое шифоновое платье-мини на запах с принтом анималье, на лице у нее – аквагрим, имитрирующий окрас рыси.

Поклонники оценили перевоплощение ведущей и тут же заспали ее комплиментами.

В дерзком мини и с &quot;боевым раскрасом&quot;: &quot;хищная&quot; Леся Никитюк поразила перевоплощением

В дерзком мини и с &quot;боевым раскрасом&quot;: &quot;хищная&quot; Леся Никитюк поразила перевоплощением

Леся Никитюк перевоплотилась в дикую рысь (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Шальная императрица: Леся Никитюк в экстремальном мини сверкнула "бесконечными" ногами

  • Класс
  • Леопардиця
  • Ох ты, ничего себе, какая ты здесь ослепительно роскошная хищница, грациозно красивая здесь, впрочем,как и везде
  • Ух ты, какая красотка!
  • Красавица
  • Справжня кіця
  • Леся на охоте
  • Ух ты какая киса

Скриншот комментариев

Ранее Леся Никитюк засветила стройные ножки в джинсовых коротких шортах и белом топе. А также станцевала у холодильника и комично продемонстрировала, как закрывает так называемое пищевое окно в процессе интервального голодания.

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Автор: Lite

Теги Новости Украины Леся Никитюк
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