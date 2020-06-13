В дерзком мини и с "боевым раскрасом": "хищная" Леся Никитюк поразила перевоплощением

Ведущая сообщила интересную новость
Леся Никитюк активно приступила к работе и уже принимает непосредственное участие в съемочном процессе. Она делится фото с площадки и показывает локации на выезде, а также с удовольствием устраивает фотосеты – как аматорские, так и профессиональные. Так, на новых фотоснимках Леди Ле представла в очень неожиданном образе.
Ведущая сообщила, что стала почетным амбассадором защиты рыси в Украине. По такому случаю она снялась в тематической фотосессии, перевоплотившись в эту грациозную хищницу. Леся надела легкое шифоновое платье-мини на запах с принтом анималье, на лице у нее – аквагрим, имитрирующий окрас рыси.
Поклонники оценили перевоплощение ведущей и тут же заспали ее комплиментами.
Леся Никитюк перевоплотилась в дикую рысь (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Шальная императрица: Леся Никитюк в экстремальном мини сверкнула "бесконечными" ногами
Скриншот комментариев
Ранее Леся Никитюк засветила стройные ножки в джинсовых коротких шортах и белом топе. А также станцевала у холодильника и комично продемонстрировала, как закрывает так называемое пищевое окно в процессе интервального голодания.
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Автор: Lite