До карантину і після: Леся Нікітюк вразила новою фігурою в купальнику

Після послаблення карантину Леся Нікітюк повернулася до роботи і знову приступила до зйомок свого тревел-шоу "Ле Маршрутка", в якому показує цікаві куточки нашої країни. А на нових фото на балконі готелю весела телеведуча показала, як змінилася її фігура за час карантину.

Зірка опублікувала знімок, на якому зображена в блакитному купальнику з цікавим розрізом на животі, який підкреслює її тонку талію і довгі стрункі ніжки. На голові у Нікітюк рушник, неначе вона тільки що вийшла з душу, і сонцезахисні окуляри.

За своєю звичкою, Леся запропонувала користувачам вибрати, яка із серіїї фото краще - 1 або 2. Одлнако на другому кадрі фоловерів чекав сюрприз! У тому ж самому блакитному купальнику, рушнику і окулярах на балконі стояв... чоловік - колега ведучої за проектом.

Леся Нікітюк здивувала новою фігурою (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Підписники Леді Ле з гумором відреагували на її жарт і залишили багато креативних коментарів - так, вони припустили, що фігура теледіви так змінилася за карантин, або ж її покусали оси.

Фота бомба

Леся ти як завжди кумедна

Класний купальник, можна було носити до карантину, а тепер і після... безрозмірний) мій варіант

До карантину і після, ну зовсім не змінилися

Ну тут однозначно 2

Леся, обожнюю ваше почуття гумору

Та шо без тапок, особливо граційна

Я подумав, що тебе оси покусали і ти опухла

Блін, несподівано ) мало б кофеечком не поперхнулася )))

5 год."Подобається": 3Ответить

голосую за 2

Леся Іванівна до і після карантину

друга фотографія соковита як чебурек на вокзалі

Хороший купальник, тягнеться

Леся))))))) Найкраща))))))))

Скріншот коментарів

Раніше "хижа" Леся Нікітюк вразила перевтіленням і постала в образі рисі.