Канны 2021: ослепительные образы знаменитостей с красной дорожки кинофестиваля (фото)

После года затишья в связи с пандемией крупные события и мероприятия из мира шоу-бизнеса и кино постепенно возвращаются к работе. Так, во Франции стартовал Каннский кинофестиваль, который был отменен в 2020-м и перенесен на июль этого года.

Негласно он считается первым полноценным фестивалем после коронавируса, который сохранил все свои атрибуты. Парад звезд первой величины на красных дорожках без масок, вспышки фотографов, атмосфера набережной Круазет, дружеские встречи, вручения наград и, конечно же, главный повод - новинки кино - остались неизменными.

Всего на фестивале будет представлено 24 картины. Часть из них автоматически перешла из прошлого года. В состав жюри вошли режиссер Спайк Ли, который возглавит его. Судить фильмы вместе с ним будут актеры Милен Фармер, Тахар Рахим, Сан Кан Хо, Мелани Лоран, Мэгги Джиленхолл, а также режиссеры Матти Диоп, Джессика Хаусне и Клебер Мендонса Фильо.

Энди Макдауэлл (фото: Getty Images)

Белла Хадид (фото: Getty Images)

Мэгги Джилленхол (фото: Getty Images)

Марион Котийяр (фото: Getty Images)

Хелен Миррен (фото: Getty Images)

Джессика Честейн (фото: Getty Images)

Карла Бруни (фото: Getty Images)

Джоди Фостер с женой Александрой Хедисон (фото: Getty Images)

Кэндис Свейнпол (фото: Getty Images)