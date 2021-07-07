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Канны 2021: ослепительные образы знаменитостей с красной дорожки кинофестиваля (фото)

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Канны, Среда 07 июля 2021 12:20
Канны 2021: ослепительные образы знаменитостей с красной дорожки кинофестиваля (фото) Белла Хадид на открытии фестиваля (фото: Getty Images)
Автор: Ольга Турчаникова

6 июля состоялось открытие 74-й Каннского кинофестиваля. Торжественная церемония собрала звезд первой величины. На красной дорожке появились модели Белла Хадид, Кэндис Свейнпол, экс первая леди Франции и модель Карла Бруни, актрисы Марион Котийяр, Энди Макдауэлл, Хелен Миррен, Джоди Фостер и многие другие.

Предлагаем подборку самых роскошных образов с долгожданного открытия фестиваля.

После года затишья в связи с пандемией крупные события и мероприятия из мира шоу-бизнеса и кино постепенно возвращаются к работе. Так, во Франции стартовал Каннский кинофестиваль, который был отменен в 2020-м и перенесен на июль этого года.

Негласно он считается первым полноценным фестивалем после коронавируса, который сохранил все свои атрибуты. Парад звезд первой величины на красных дорожках без масок, вспышки фотографов, атмосфера набережной Круазет, дружеские встречи, вручения наград и, конечно же, главный повод - новинки кино - остались неизменными.

Всего на фестивале будет представлено 24 картины. Часть из них автоматически перешла из прошлого года. В состав жюри вошли режиссер Спайк Ли, который возглавит его. Судить фильмы вместе с ним будут актеры Милен Фармер, Тахар Рахим, Сан Кан Хо, Мелани Лоран, Мэгги Джиленхолл, а также режиссеры Матти Диоп, Джессика Хаусне и Клебер Мендонса Фильо.

Канны 2021: ослепительные образы знаменитостей с красной дорожки кинофестиваля (фото)

Энди Макдауэлл (фото: Getty Images)

Канны 2021: ослепительные образы знаменитостей с красной дорожки кинофестиваля (фото)

Белла Хадид (фото: Getty Images)

Канны 2021: ослепительные образы знаменитостей с красной дорожки кинофестиваля (фото)

Мэгги Джилленхол (фото: Getty Images)

Канны 2021: ослепительные образы знаменитостей с красной дорожки кинофестиваля (фото)

Марион Котийяр (фото: Getty Images)

Канны 2021: ослепительные образы знаменитостей с красной дорожки кинофестиваля (фото)

Хелен Миррен (фото: Getty Images)

Канны 2021: ослепительные образы знаменитостей с красной дорожки кинофестиваля (фото)

Джессика Честейн (фото: Getty Images)

Канны 2021: ослепительные образы знаменитостей с красной дорожки кинофестиваля (фото)

Карла Бруни (фото: Getty Images)

Канны 2021: ослепительные образы знаменитостей с красной дорожки кинофестиваля (фото)

Джоди Фостер с женой Александрой Хедисон (фото: Getty Images)

Канны 2021: ослепительные образы знаменитостей с красной дорожки кинофестиваля (фото)

Кэндис Свейнпол (фото: Getty Images)

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