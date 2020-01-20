Камалия откровенно о воспитании дочерей: До сих пор контролирую весь график

В эксклюзивном интервью с журналистами программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» известная украинская певица Камалия рассказала, как относится к хейтерам и кого считает своим ангелом-хранителем.

Певица, мама дочек Арабеллы и Мирабеллы и жена миллиардера. Каждый день Камалии расписан поминутно – бывает так, что даже не может нормально поспать. Но есть привычки, от которых певица не может отказаться.

«Вообще я люблю засыпать с девчонками. Когда укладываю их спать, рассказываю сказки – это мое снотворное, – говорит Камалия в эфире канала «Украина», добавляя, что тщательно следит за распорядком дня дочерей. – Я до сих пор контролирую весь график. Смотрю – у нас время для планшетов, стараюсь их чем-то занимать. Потому что с этими гаджетами – они еще не сидели, а уже гаджеты в их руках были. Я заняла их всем для развития».

Камалия с дочками и мужем (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Школа, гимнастика, конный спорт, музыкальная школа, хореография, актерское мастерство – график Мирабеллы и Арабеллы не менее насыщенный, чем у мамы. А недавно Камалия сняла дочек в своем клипе. Певица говорит – когда девочки были младше, им не очень нравилось сниматься, но сейчас они уже вошли во вкус.

Камалия всегда максимально откровенна с аудиторией. Недавно даже позволила всей стране понаблюдать, как живет их семья – показала свой дом и устроила фотосессию с мужем и дочками. По словам звезды, она не боится завистников.

«И до этого находились разные хейтеры. Я вообще не обращаю внимания на таких людей. Поняла одно – успешный человек никогда не будет завидовать», – убеждает артистка.

Камалия с мужем - бизнесмен Мохаммад Захур (фото: пресс-служба ТК "Украина")

Несмотря на финансовое благополучие, в жизни звезды была личная трагедия, которая заставляла ее превращаться в беззащитную женщину. В непростой период Камалию поддержала мама.

«Ни для кого не секрет, что мы ждали своих детей 10 лет. Я боролась, где-то руки уже опускались, и я впадала в депрессию. Поддержка мамы очень важна. Она просто как ангел-хранитель – берет и направляет тебя, успокаивает, пытается как-то отвлечь. И я по жизни никогда не сдаюсь – выдохнула, вдохнула и пошла дальше напролом», – отметила певица в интервью «Ранку з Україною».

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