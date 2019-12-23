По струнке смирно: Камалия рассказала об отношениях с мужем

Камалия с мужем (фото: соцсети артистки)

При этом Камалия сама не может понять, как ей удалось сохранить страсть в отношениях

В откровенной беседе с журналистами программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» известная украинская певица Камалия, которая ранее умилила сеть праздничным семейным фото, рассказала, что помогает сохранять и поддерживать страсть в отношениях с мужем-миллиардером.

В эксклюзивном интервью с журналистами «Ранку з Україною» популярная певица Камалия рассказала, как за 16 лет супружеской жизни с миллиардером пакистанского происхождения Мохаммадом Захуром сумела сохранить теплые отношения и развить семейные традиции.

«Стараемся друг друга провожать – обнялись, поцеловались… Ужинаем мы, как обычно вместе, а один выходной – это как святой день, который мы посвящаем друг другу. Зимой, когда приближаются новогодние праздники, у нас традиция – мы с детьми летим к бабушке в Пакистан – обязательно проведываем родственников мужа», – рассказала Камалия в эфире канала «Украина».

Несмотря на то, что артистка счастлива в браке, она до сих пор не может понять, как ей удалось сохранить былую тягу и страсть в отношениях с мужем.

«Честно – не знаю. Скорее всего – это любовь, конечно, ну, а там уже какая-то женская логика включается, мудрость, может, жизненный опыт. Плюс у меня супруг очень мудрый. Он знает меня и смотрит по моему настроению: «Ага! Превращается в тигрицу, пойду я спрячусь куда-нибудь. Пережду этот момент». Я точно также поступаю – всегда очень тонко подхожу к его настроению», – поделилась артистка в откровенном интервью с журналистами канала «Украина».

Но не мудростью единой. Сам миллиардер не так давно отметил, что в семье у них царит матриархат. Что довольно странно для пакистанского мужчины. А Камалия утверждает, что так у нее было всю жизнь.

«Все мужчины в моем окружении ходят по струнке смирно. Хотя, сама я считаю, что я мягкая, – прокомментировала артистка в программе «Ранок з Україною» и добавила, что они с мужем достаточно темпераментные и ревнивые люди. – Я собственница и очень ревнивая я ведь сразу скручу его и все. Может быть я его больше ревную. Он может меня подколоть, сказать: «Ага видел, как ты глазки строила!».

Но все это шутки, на самом деле, отношения Мохаммада Захура к любимой жене за 16 лет ничуть не изменились. Он все так же продолжает её любить и баловать подарками. По словам Камалии, для этого ее любимому не обязательно дожидаться праздников или особых дат, при любой возможности он делает ей приятные сюрпризы.

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