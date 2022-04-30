KALUSH Orchestra сняли новый клип к хиту "Стефанія": посмотрите его обязательно (видео)

KALUSH Orchestra, которые в 2022 году будут представлять Украину на международном конкурсе Евровидение, сняли новый клип к своему хиту "Стефанія". Этот клип был записан в Доме ученых во Львове, специально для вечеринки "Дом Евровидение".
Видео уже разместили на официальном YouTube-канале Евровидение.
Первые кадры видеоролика сразу поражают – музыканты входят в зал Дома ученых, где на полу разложены матрасы с постелью. Это символизирует прием вынужденных переселенцев, которые ищут убежища в городах Украины от российских обстрелов и бомбежек.
Также музыканты немного поменяли и звучание мелодии к композиции "Стефанія". В начале песни теперь отчетливо звучат цимбалы. А далее – изменена барабанная партия. В целом вся песня звучит иначе.
Новое звучание хита "Стефанія" пришлось по вкусу и многочисленным поклонникам. Они отметили в комментариях, что в такой варианте песня звучит более интересно.
Кстати, победу Украине на Евровидении прогнозируют практически все букмекеры
Напомним, ранее мы сообщали о том, букмекеры обновили прогноз по победителю Евровидения 2022.