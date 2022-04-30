KALUSH Orchestra сняли новый клип к хиту "Стефанія": посмотрите его обязательно (видео)

Первые кадры видеоролика сразу поражают – музыканты входят в зал Дома ученых, где на полу разложены матрасы с постелью. Это символизирует прием вынужденных переселенцев, которые ищут убежища в городах Украины от российских обстрелов и бомбежек.

Также музыканты немного поменяли и звучание мелодии к композиции "Стефанія". В начале песни теперь отчетливо звучат цимбалы. А далее – изменена барабанная партия. В целом вся песня звучит иначе.

Новое звучание хита "Стефанія" пришлось по вкусу и многочисленным поклонникам. Они отметили в комментариях, что в такой варианте песня звучит более интересно.

В этой версии мелодия более сладкая и вызывающая мурашки по коже, чем в оригинале. Удачи, ребята, привет из Турции!

Матрасы на полу во Львове… Этот символизм бьет в самое сердце. Спасибо, ребята, за отличную версию! Удачи вам.

Я слышала боль в их голосах, и это в сочетании с жуткой минималистичностью исполнения вызвало у меня мурашки по коже.

Абсолютно удивительно во всех возможных отношениях. Удачи в Турине.

Эта версия воспринимается по-другому. У меня сердце разрывается, слезы на глазах, хотя слышала песню уже много раз.

Кстати, победу Украине на Евровидении прогнозируют практически все букмекеры