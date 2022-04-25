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Букмекеры обновили прогноз по победителю Евровидения 2022

Новина українською →
Понедельник 25 апреля 2022 16:00
Букмекеры обновили прогноз по победителю Евровидения 2022 KALUSH Orchestra едут в Турин (коллаж: Styler)
Автор: Дмитрий Войналович

Уже в мае KALUSH Orchestra представят Украину на конкурсе Евровидение 2022 в Турине. Их песня Stefania уже полюбилась европейской публике, а потому наша группа имеет все шансы завоевать не только сердца, но и голоса меломанов.

Тем временем букмекеры уже обновили прогнозы относительно победителя нынешнего Евровидения.

Кто выиграет Евровидение 2022

Так, если несколько недель назад Украина возглавляла рейтинг на официальном букмекерском сайте Евровидения с беспрецедентными 35%, то по состоянию на сегодня шанс на победу KALUSH Orchestra оценивается уже аж в 41%!

Таким образом, все букмекерские конторы уверены в победе украинских артистов. А коэффициент на триумф Олега Псюка и Ко является рекордным за всю историю конкурса.

Ближайший конкурент нашей группы - итальянский дуэт Mahmood & Blanco - занимает вторую строчку. Им букмекеры дают всего 16% вероятности победы.

В топ-10 также могут попасть Швеция, Великобритания, Испания, Польша, Греция, Норвегия, Нидерланды и Австралия.

Букмекеры обновили прогноз по победителю Евровидения 2022

В то же время в голосовании меломанов на сайте конкурса KALUSH Orchestra занимает четвертую строчку. Сам фронтмен коллектива уверяет: даже попадание в топ-5 станет очень хорошим результатом для украинской команды.

Букмекеры обновили прогноз по победителю Евровидения 2022

Добавим, что песня Stefania тоже бьет рекорды. Трек по состоянию на 25 апреля набрал более 3,5 миллиона просмотров на официальном YouTube-канале конкурса, а также более шести миллионов на канале Суспільне Євробачення Eurovision Ukraine.

К слову, после вероятной победы украинской группы следующий конкурс - Евровидение 2023 - может пройти не просто в нашей стране, а в родном городе Олега Псюка - Калуше Ивано-Франковской области. По крайней мере, он задекларировал такое желание в интервью Суспільному.

Напомним, в Евровидении 2022 примет участие 40 стран. Полуфиналы состоятся 10 и 12 мая, а финал - 14 мая. Украина выступит в первом полуфинале под номером 6.

Ранее мы писали, что лидер группы O.Torvald, представлявшей Украину на Евровидении 2017, Женя Галич вступил в ряды ВСУ.

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