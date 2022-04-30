KALUSH Orchestra зняли новий кліп до хіту "Стефанія": подивіться його обов'язково (відео)

KALUSH Orchestra, які у 2022 році представлятимуть Україну на міжнародному конкурсі Євробачення, зняли новий кліп до свого хіта "Стефанія". Цей кліп був записаний у Будинку вчених у Львові, спеціально для вечірки"Дім Євробачення".
Відео вже розмістили на офіційному YouTube-каналі Євробачення.
Перші кадри відеоролика відразу вражають - музиканти входять в зал Будинку вчених, де на підлозі розкладені матраци з постіллю. Це символізує прийом вимушених переселенців, які шукають притулку в містах України від російських обстрілів і бомбардувань.
Також музиканти трохи поміняли й звучання мелодії до композиції "Стефанія". На початку пісні тепер чітко звучать цимбали. А далі - змінена барабанна партія. В цілому вся пісня звучить інакше.
Нове звучання хіта "Стефанія" припало до смаку і численним шанувальникам. Вони відзначили в коментарях, що в такому варіанті пісня звучить більш цікаво.
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