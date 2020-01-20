Какой прекрасный знак: жена MONATIK'а взволновала сеть намеком на третью беременность

Дмитрий Монатик (MONATIK) прекрасно проводит время вместе с семьей на экзотических Мальдивских островах - артист наслаждается расслабленным отдыхом с супругой Ириной и двумя сыновьями. Именно в этом райском местечке они отпраздновали 3-летие младшего сына Платона, в честь чего певец впервые показал всем его лицо - до этого малышей всегда снимали лишь со спины или сбоку. Ирина также балует поклонников красочными кадрами, а новым фото не на шутку взволновала подписчиков!

Девушка опубликовала снимок, на котором запечатлены ее сыновья - как обычно, дети стоят спиной к камере. Малыши позируют на белоснежном песке у кромки воды и смотрят на аиста, который взлетает недалеко от них.

"Какой прекрасный знак и кадр получился интересный", - интригующе прокомментировала фото Ирина.

Фото: Ирина Монатик заинтриговала фото с аистом (instagram.com/irinamonatik)

Фолловеры оставили множество умиленных комментариев и отметили, что мальчики видимо просят у аиста принести им сестричку.

Красавчики маленькие! Фото бесподобное!

Какие детки хорошие люблю детей самое милое фото

Самые лучшие

Сестренку надо ))

100%

Просят у аиста сестричку

Доченька))))

Дааа

Скриншот комментариев(instagram.com/irinamonatik)

Тем временем сам Дмитрий похвастался впечатляющим "уловом" - артист позировал в маске и ластах и с морской звездой в руках.

"С благодарностью к океану эмоций. Совсем другой мир под водой. Космос, в невесомости и спокойствии которого, хочется застыть и разглядывать все вокруг часы напролёт. П.С. Океанская звезда в целости и сохранности осталась на дне океана, просто сфоткались на память.)", - поделился исполнитель.

Фото: Дмитрий Монатик (instagram.com/monatik_official)

Напомним, ранее жена MONATIK'а Ирина похвасталась соблазнительной фигурой в купальнике на отдыхе на Мальдивах.