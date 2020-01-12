Лучшее в жизни: MONATIK показал лицо младшего сыночка в день его рождения

Дмитрий Монатик (фото: instagram.com/monatik_official)

Певец и его жена трогательно поздравили Платона с днем рождения

MONATIK (Дмитрий Монатик) после длительного американского тура решил начать год вместе с семьей в теплых краях на экзотическом курорте. Певец признается, что скучает за сыновьями Данилом и Платоном, если долго не видит своих любимых мальчиков, поэтому старается по возможности брать их с собой в поездки, а понедельник он давно объявил семейным днем и старается всегда придерживаться этой прекрасной традиции. Раньше артист полностью не показывал сыновей и фотографировал их только со спины. Но пришло время все исправить. Дмитрий впервые показал лицо младшего мальчика, Платона, который 12 января празднует свой день рождения.

Правда, на снимке мальчик совсем маленький, еще младенец. Заботливый папа аккуратно и трогательно держит его на руках и улыбается – Платон расплылся в счастливой улыбке в ответ. Певец с трепетом рассказал о сыне и его предпочтениях. Оказалось, мальчик обожает динозавров и все, что с ними связанно, а также, как и звездный папа, любит Черепашек- ниндзя.

"Как же быстро летит время. Еще вчера ты был таким. Наблюдал за братом, который только-только научился ходить и удивлялся его скорости. Все время требовал того, чего не мог объяснить, и поэтому постоянно разрабатывал свои связки и наши перепонки... ооочень громко. Но без слез... именно требуя, и тем самым умилял, улыбал, как и сегодня. Единственное, теперь все проще, ведь ты очень быстро бегаешь, плаваешь, ныряешь, веселишь нас всех, пародируешь тиранозавра часы напролет, потом Льва, потом Леонардо, потом артиста с микрофоном в руках и знаешь минимум 100, таких необходимых, слов", - признался MONATIK.

Дмитрий Монатик с младшим сыном (фото: instagram.com/monatik_official)

Мальчик празднует трехлетие, а его брату Дане – 4 года, и старший уже начал интересоваться, почему папа не показывает его лицо на снимках. Тогда Дмитрий решил, что пришло время познакомить мир с сыновьями поближе.

"Даня (старшенький, которому 4) недавно спросил: "Пап, почему мы спиной на этих фотках?", а я же и в его 4-летие так хотел делиться счастьем, но тогда еще вы (малые) не смотрели мой Инстаграмм и не задавали вопросы об этом. Так вот, вы с братом, уже могу уверенно сказать, лучшее, что могло у меня получиться в жизни, с мамой конечно. С днем рождения, наш младшенький", - трогательно закончил он свою речь.

Ирина и Дмитрий Монатик с сыновьями (Фото: instagram.com/irinamonatik)

Жена певца, Ирина, также решила публично поздравить сына с праздником. Она опубликовала трогательное семейное фото с мужем и детьми в лучах закатного сонца на берегу океана, а потом показала, как ее любимые мужчины бегут по пляжу. На всех фото сыновья певица все так же запечатлены со спины.

Дмитрий Монатик с сыновьями (Фото: instagram.com/irinamonatik)

"Ты изменил судьбы всей нашей семьи. Дети - это наивысшее чудо, самый бесценный подарок, меняющий навсегда вашу жизнь. Теперь каждый день имеет ТАКОЙ СМЫСЛ, ТАКОЕ СЧАСТЬЕ и все эти недоспанные ночи, переживания, страхи ... -это такая мелочь по сравнению со Вселенской любовью и мотивацию, которую Вы нам дарите", - подписала она душевные фото в райском месте.

Ранее MONATIK умилил сеть красочными фото с семейного отдыха среди райских тропических пейзажей.