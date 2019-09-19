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Какой красавчик! Потап умилил сеть забавным фото со счастливым сыном

Lite » Новости шоу-бизнеса 19.09.2019 - 11:37
Какой красавчик! Потап умилил сеть забавным фото со счастливым сыном
Фото: Потап с сыном Андреем (instagram.com/realpotap)

Поклонники отметили разительное сходство сына рэпера с мамой

Потап в своем плотном графике всегда находит свободное время для единственного сына Андрея от первого брака с Ириной Горовой. Поклонники рэпера давно заметили, что мальчик очень похож на маму, а от папы ему досталась, например, любовь к баскетболу – продюсер наблюдает за прогрессом парня и радуется его успехам как своим. Фото звездного папы и его 11-летнего сына всегда умиляют поклонников артиста, и свежий семейный снимок в instagram не стал исключением.

На фото Андрей счастливо улыбается на камеру, а Потап в желтом свитшоте спрятался за спиной сына так, что видно лишь глаза, которые выдают живую мимике рэпера. Фото получилось забавным и милым одновременно.

В качестве подписи, Потап отметил страничке сына и добавил на английском языке короткое "love".

Какой красавчик! Потап умилил сеть забавным фото со счастливым сыном

Фото: Потап с сыном Андреем (instagram.com/realpotap)

Поклонники поразились сходству Андрея с его мамой. Они отметили, что мальчик является буквально копией Ирины. Не смогла пройти мимо семейной идиллии и Настя Каменских. Она оставила для Потапа и Андрея смайлы в виде солнца.

  • Мамина копия
  • Продолжение Потапа
  • На маму похож, счастливчик!
  • Какой красавчик!
  • Оч красивый мальчик
  • Копия мама
  • Очень похож сынуля на маму
  • Супер-папа, супер-сын!
  • Прикольні
  • Вы очень классные, удачи вам. Сын симпатяга!
  • Классные

Скриншот комментариев

В конце лета Потап отправился с сыном на отдых в Грецию. Рэпер тогда заявил, что "с папой можно все", и в доказательство этому показал кадры с курорта.

Кстати, 6 сентября Андрей Потапенко отпраздновал день рождения. Потап трогательно поздравил сына с 11-летием.

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