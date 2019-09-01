Какой драйв! Маша Ефросинина ярко "зажгла" на сцене с Олей Поляковой

Маша Ефросинина не привыкла седеть на месте – ее инициативности и энтузиазма хватает на то, чтобы вести собственые авторские проекты, заниматься дизайом одежды, выступать с мотивационными спитчами и заниматься благотворительность. Конечно, львиную долю своего времени теледива уделяет семье. Например, недавно она показала душевное фото с мужем Тимуром и трогательно поздравила его с днем рождения. В последний день лета Маша устроила благоторительный Charity Weekend. Одной из звездных гостей масштабного мероприятия стала "королева ночи" Оля Полякова.

Телеведущая опубликовала в Instagram фрагмент выступления "суперблондинки" с зажигательным хитом "Шлепки". Маша не удержалась и, поймав волну драйва, сама пустилась в пляс вместе с артисткой. Наряд для этого у нее был самый подходящий – удобная синяя футболка с логотипом и блестящие штаны оттенка сильвер.

"Нет слов, эмоции зашкаливают, слезы душат! Вы все нереальные, как сказала Оля Полякова. Еще один день в истории становления культуры благотворительности в Украине", - прокомментировала Маша свою импровизацию на сцене.

Под видео скопилось немало комментариев от восторженных поклонников знаменитостей.

Зажигалочки!

Крутые... Девченки, вы супер... Балдею от Вас!

Спасибо огромное! Приятно стать частью этого события, события, где царит атмосфера добра и позитива! Доброта спасет мир!

Нереальные

Очень круто

Крутяк!

Классные...супер!

Дякую Вам за цей день! Було круто!

Красотки

Умнички

Ви чудові, нереально круті

Супер, какой ДРАЙВ!

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Маша Ефросинина показала безумные танцы во время подготовки к благотворительному мероприятию.