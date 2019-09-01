Какой драйв! Маша Ефросинина ярко "зажгла" на сцене с Олей Поляковой

Телеведущая по полной оторвалась вместе с "королевой ночи"
Маша Ефросинина не привыкла седеть на месте – ее инициативности и энтузиазма хватает на то, чтобы вести собственые авторские проекты, заниматься дизайом одежды, выступать с мотивационными спитчами и заниматься благотворительность. Конечно, львиную долю своего времени теледива уделяет семье. Например, недавно она показала душевное фото с мужем Тимуром и трогательно поздравила его с днем рождения. В последний день лета Маша устроила благоторительный Charity Weekend. Одной из звездных гостей масштабного мероприятия стала "королева ночи" Оля Полякова.
Телеведущая опубликовала в Instagram фрагмент выступления "суперблондинки" с зажигательным хитом "Шлепки". Маша не удержалась и, поймав волну драйва, сама пустилась в пляс вместе с артисткой. Наряд для этого у нее был самый подходящий – удобная синяя футболка с логотипом и блестящие штаны оттенка сильвер.
"Нет слов, эмоции зашкаливают, слезы душат! Вы все нереальные, как сказала Оля Полякова. Еще один день в истории становления культуры благотворительности в Украине", - прокомментировала Маша свою импровизацию на сцене.
Под видео скопилось немало комментариев от восторженных поклонников знаменитостей.
Скриншот комментариев
Напомним, что ранее Маша Ефросинина показала безумные танцы во время подготовки к благотворительному мероприятию.