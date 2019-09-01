Який драйв! Маша Ефросинина яскраво "запалила" на сцені з Олею Поляковою

Маша Ефросинина не звикла сивіти на місці - її ініціативності і ентузіазму вистачає на те, щоб вести авторські проекти, займатися дизайом одягу, виступати з мотиваційними спітчами і займатися благодійністю. Звичайно, левову частку свого часу теледіва приділяє сім'ї. Наприклад, нещодавно вона показала душевне фото з чоловіком Тимуром і зворушливо привітала його з днем народження. У останній день літа Маша влаштувала благоторительный Charity Weekend. Одним із зоряних гостей масштабного заходу стала "королева ночі" Оля Полякова.

Телеведуча опублікувала в Instagram фрагмент виступу "суперблондинки" із запальним хітом "Шльопки". Маша не втрималася і, упіймавши хвилю драйву, сама пустилася в танок разом з артисткою. Вбрання для цього у неї було відповідне - зручна синя футболка з логотипом і блискучі штани відтінку сільвер.

"Немає слів, емоції зашкалюють, сльози душать! Ви усі нереальні, як сказала Оля Полякова.Ще один день в історії становлення культури добродійності в Україні", - прокоментувала Маша свою імпровізацію на сцені.

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Під відео скупчилося немало коментарів від захоплених прихильників знаменитостей.

Запальничка!

Круті... Девченки, ви супер... Балдію від Вас!

Спасибі величезне! Приємно стати частиною цієї події, події, де панує атмосфера добра і позитиву! Доброта врятує світ!

Нереальні

Дуже круто

Крутяк!

Класні...супер!

Дякую Вам за цей день! Було круто!

Красуні

Розумнички

Ви чудові, нереально круті

Супер, який ДРАЙВ!

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Маша Ефросинина показала божевільні танці під час підготовки до благодійного заходу.