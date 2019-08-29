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"Ну дал же Бог ноги": Маша Ефросинина поразила стройностью в образе-диско

Lite » Мода 29.08.2019 - 11:28
"Ну дал же Бог ноги": Маша Ефросинина поразила стройностью в образе-диско
Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Ефросинина позирует в образе в духе 70-х

Маша Ефросинина не перестае удивлять и восхищать своими стильными перевоплощениями и яркими образами. А один из последних ее луков действительно мегаяркий! При этом отметим, что украинская телеведущая время от времени не против и посмеятся над собой, демонстрируя отличное чувство юмора. Напомним, что недавно Ефросинина вызвала фурор в сети, появившись в образе “кассирши из 90-х”. Антураж был полностью соблюден! Синие тени, розовая помада, безвкусная кофточка с глубоким декольте. Поклонникам Маши такой эксперимент понравился и очень развеселил.

Теперь же телеведущая вернулась к более привычному формату. На своей страничке в сети instagram Ефросинина показала новый образ, который примерила на одной из своих многочисленных глянцевых фотосессий.

Так, телеведущая позирует, сидя на высоком барном стуле. В центре эффектного образа - красные брюки-клеш, которые демонстрируют стройные ножки своей обладательницы. Образ довершает синий жакет с крупными пуговицами, а также специально подчеркнутыми стежками белого цвета.

На ногах - босоножки на толстой платформе, декорированной звездами. Из аксессуаров также видим атласный платок, завязанный на шее. Еще один примечательный аксессуар - массивные золотые серьги. В целом, образ получился в стилистике 70-х годов прошлого века, стиль диско!

&quot;Ну дал же Бог ноги&quot;: Маша Ефросинина поразила стройностью в образе-диско

Стильная Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Также свой новый пост телеведущая сопроводила и подписью. Маша пообещала своим поклонникам провести трансляцию, в которой детально рассказала, что ждет гостей ее благотворительного фестиваля Charity weekend, который состоится в Киеве уже 31 августа!

Ну а поклонники телеведущей поспешили прокомментировать ее новый яркий образ. При этом немало комментариев поклонники Маши посвятили ее стройным и длинным ножкам:

  • “Ну дал же Бог ноги человеку!”
  • “Маша, ну и ноги длиннючие”
  • “Ого ноги”
  • “Какая вы стильная!!! Класс!!!”
  • “Ноги-длинноноги”
  • “Космическая”

&quot;Ну дал же Бог ноги&quot;: Маша Ефросинина поразила стройностью в образе-диско

Скриншот комментариев: instagram.com/mashaefrosinina

Напомним, ранее Маша Ефросинина восхитила цветущим внешним видом. Пользователи в сети покорены красотой 40-летней ведущей, за что ее назвали "Украинской версией Моники Беллуччи".

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Новости Украины Маша Ефросининателеведущая
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