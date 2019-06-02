"Какое счастье, что вы есть!" Оля Полякова растрогала сеть фото дочерей-красавиц

В День защиты детей певица поделилась нежной публикацией
Известная певица Оля Полякова, которая недавно удивила заявлением, что идет в политику и создает свою женскую партию, растрогала поклонников нежной публикацией. В честь Дня защиты детей, который отмечается 1 июня, она опубликовала целую серию красочных фотографий своих дочерей, Маши и Алисы.
На снимках сестрички запечатлены во время отдыха - на пляже, а также со слонами и на фоне водопадов, на зеленой лужайке, у цветущих кустов и в самолете. По ним явно видно, как девочки любят друг друга и весело проводят время вместе.
"Дети! Какое счастье, что вы есть! #сестрята", - трогательно прокомментировала пост Полякова.
Фото: дочки Оли Поляковой (instagram.com/polyakovamusic)
Отметим, что Маше 14 лет и она уже является довольно популярным блогером, а Алисе всего 7.
Фото: дочки Оли Поляковой (instagram.com/polyakovamusic)
Фолловеры были от души тронуты словами исполнительницы, а милые фото вызвали у них умиление и они оставили много теплых и душевных слов.
Фото: дочки Оли Поляковой (instagram.com/polyakovamusic)
Фото: дочки Оли Поляковой (instagram.com/polyakovamusic)
Напомним, дочь Оли Поляковой в трендовом образе показала длинные ноги.
Кстати, Маша Полякова недавно пригласила подписчиков на свой концерт. Девочка усиленно занимается вокалом в творческой студии, и вместе с другими учениками будет выступать перед широкой аудиторией.