"Яке щастя, що ви є!" Оля Полякова зворушила мережу фото дочок-красунь

У День захисту дітей співачка поділилася ніжною публікацією
Відома співачка Оля Полякова, яка нещодавно здивувала заявою, що йде в політику і створює свою жіночу партію, зворушила шанувальників ніжною публікацією. На честь Дня захисту дітей, який відзначається 1 червня, вона опублікувала цілу серію барвистих фотографій своїх дочок, Маші і Аліси.
На знімках сестрички відображені під час відпочинку на пляжі, а також зі слонами і на тлі водоспадів, на зеленій галявині, біля квітучих кущів і в літаку. По ним явно видно, як дівчатка люблять одна одну і весело проводять час разом.
"Діти! Яке щастя, що ви є! #сестрята", - зворушливо прокоментувала пост Полякова.
Фото: доньки Олі Полякової (instagram.com/polyakovamusic)
Зазначимо, що Маші 14 років і вона вже є досить популярним блогером, а Алісі всього 7.
Фото: доньки Олі Полякової (instagram.com/polyakovamusic)
Фолловери були від душі зворушені словами виконавиці, а милі фото викликали у них розчулення і вони залишили багато теплих і щирих слів.
Фото: доньки Олі Полякової (instagram.com/polyakovamusic)
Фото: доньки Олі Полякової (instagram.com/polyakovamusic)
Нагадаємо, дочка Олі Полякової в трендовому образі показала довгі ноги.
До речі, Маша Полякова нещодавно запросила підписників на свій концерт. Дівчинка посилено займається вокалом у творчій студії, і разом з іншими учнями буде виступати перед широкою аудиторією.