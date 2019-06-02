"Яке щастя, що ви є!" Оля Полякова зворушила мережу фото дочок-красунь

Відома співачка Оля Полякова, яка нещодавно здивувала заявою, що йде в політику і створює свою жіночу партію, зворушила шанувальників ніжною публікацією. На честь Дня захисту дітей, який відзначається 1 червня, вона опублікувала цілу серію барвистих фотографій своїх дочок, Маші і Аліси.

На знімках сестрички відображені під час відпочинку на пляжі, а також зі слонами і на тлі водоспадів, на зеленій галявині, біля квітучих кущів і в літаку. По ним явно видно, як дівчатка люблять одна одну і весело проводять час разом.

"Діти! Яке щастя, що ви є! #сестрята", - зворушливо прокоментувала пост Полякова.

Фото: доньки Олі Полякової (instagram.com/polyakovamusic)

Зазначимо, що Маші 14 років і вона вже є досить популярним блогером, а Алісі всього 7.

Фото: доньки Олі Полякової (instagram.com/polyakovamusic)

Фолловери були від душі зворушені словами виконавиці, а милі фото викликали у них розчулення і вони залишили багато теплих і щирих слів.

Фото: доньки Олі Полякової (instagram.com/polyakovamusic)

"От же ж копія мами, Маша))"

"Старша дочка вилита мамуля-можна помилитися"

"Дуже красиві)"

"Молодша красуня"

"Старша копія мама, а молодша тата"

"З днем захисту дітей"

"Мама красуня, мій кумир, і дівчатка розумники красуні"

"Я спочатку подумала, що це ви, а не ваша старша донечка"

"Діти принадність!"

"У старшої донечки ну не коси а мрія"

"Машка білі волосся, червоні губи і вилита мама!))))"

"Улюблені дівчатка!!! Зі святом, діточки!!!"

Фото: доньки Олі Полякової (instagram.com/polyakovamusic)

Нагадаємо, дочка Олі Полякової в трендовому образі показала довгі ноги.

До речі, Маша Полякова нещодавно запросила підписників на свій концерт. Дівчинка посилено займається вокалом у творчій студії, і разом з іншими учнями буде виступати перед широкою аудиторією.