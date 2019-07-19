"Какие сладкие": Елена Кравец покорила сеть фото с подросшими двойняшками

Актриса "Квартал 95" Елена Кравец не так уж часто радует поклонников личными снимками в сети. Лишь в апреле этого года она впервые показала публике лица своих младших детей, двойняшек Вани и Кати, которые появились на свет в 2016 году. С тех пор звездная мама иногда балует фанов новыми фото малышей.

19 июля Елена отмечает важное событие - ее детишкам исполнилось три года. В честь этого артистка поделилась невероятно нежным утренним фото с двойняшками - она лежит в кровати в обнимку с Катей и Ваней, и все они счастливо улыбаются.

"С днем рождения, мои Кравчата!)))" - нежно подписала публикацию Кравец.

Фото: Елена Кравец с детьми (instagram.com/lennykravets)

Растроганные фолловеры присоединяются к поздравлениям, желают малышам здоровья и счастья и умиляются сладкому кадру мамы с детьми.

Любовь )))

Поздравляю! Здоровья вам и вашим деткам!

Крепкого здоровья малышам и родителям

Атака любовью. ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС

Поздравляю Вас и Вашых малышей. Пусть растут здоровыми и счастливыми

Всего самого хорошего малышам и Вам Леночка!

Класс! Поздравляю

Поздравляю маленьких Кравчат!!! и мамулю красотку!!!

С Днём Рождения! Здоровья Вам и Вашим деткам! Такие хорошенькие

Ленчик с какие сладкие!

Прелесть

Ой,какие беленькие и хорошенькие!!! Здоровья вам и вашей мамочке!!!!Маленькие Бельчатки!!

Леночка, поздравляю!!!! Крепкого здоровья и ловить звезды в широкие карманы

Скриншот комментариев (instagram.com/lennykravets)

Напомним, Елена Кравец поделилась редким фото своих подросших двойняшек Кати и Вани на одесском курорте Южное.

А также, Елена Кравец объяснила, почему ее дочь-подросток Маша живет отдельно.