"Які солодкі": Олена Кравець підкорила мережу фото з підрослими двійнятами

Молодшим дітям актриси виповнилося три роки
Актриса "Квартал 95" Олена Кравець не так вже часто радує шанувальників особистими знімками в мережі. Лише в квітні цього року вона вперше показала публіці обличчя своїх молодших дітей, двійнят Вані і Каті, які з'явилися на світ в 2016 році. З тих пір зіркова мама іноді балує фанів новими фото малюків.
19 липня Олена зазначає важливу подію - її дітворі виповнилося три роки. В честь цього артистка поділилася неймовірно ніжним ранковим фото з двійнятами - вона лежить у ліжку в обнімку з Катею і Ванею, і всі вони щасливо посміхаються.
"З днем народження, мої Кравчата!)))" - ніжно підписала публікацію Кравець.
Фото: Олена Кравець з дітьми (instagram.com/lennykravets)
Розчулені фолловери приєднуються до привітань, бажають дітям здоров'я і щастя та розчулюються солодкому кадру мами з дітьми.
Скріншот коментарів (instagram.com/lennykravets)
Нагадаємо, Олена Кравець поділилася рідкісним фото своїх підрослих двійнят Каті і Вані на одеському курорті Південне.
А також, Олена Кравець пояснила, чому її дочка-підліток Маша живе окремо.