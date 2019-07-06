"Ангелочки": Лена из "квартала" умилила фото своих подросших малышей

Фото: Елена Кравец (instagram.com/lennykravets)

Поклонники уверены, что малыши пойдут по стопам матери

Пародистка Елена Кравец не очень любит афишировать свою личную жизнь в соцсетях, хотя у артистки и есть страница в Instagram, постами с фотографиями личной жизни и детей она балует своих поклонников не слишком часто. Однако, недавно она решила поделиться редким фото своих подросших двойняшек на одесском курорте Южное. Малыши сняты со спины и лиц их не видно, но подписчики отметили, что дети знаменитой "квартальщицы" заметно подросли.

Фото: Двойняшки Елены Кравец (instagram.com/lennykravets)

"Лестница в небо", - коротко подписала фото юмористка.

Поклонники Елены тут же осыпали двойняшек комплиментами и предположили, что звездные детки вероятно пойдут по стопам матери.

Скриншот: Комментарии к посту Елены Кравец (instagram.com/lennykravets)

Котики

зайки

Вот оно счастье!

ангелочки

С такой-то матерью

По стопам мамы

Правильно! Все выше и выше и выше.…

Катюша и Ванюша

Бусинки

Красотулечки!

Beautiful,beautiful

Так подросли!

Хорошенькие

Напомним, что не так давно Елена Кравец впервые показала лица своих двойняшек и рассказала о характерах своих малышей, а еще о том, как она воспитывает таких разных по темпераменту детей.

А также, Елена Кравец объяснила, почему ее дочь-подросток Маша живет отдельно.