Какие сладкие! Джамала умилила сеть душевным фото с подросшим сыночком

Джамала неоднократно признавалась о том, что ее сыночек Эмир-Рахман не только самый главный мамин поклонник, но и ее мотивация, придающая сил двигаться вперед. Певица мечтает о том, чтобы малыш гордился своей мамой и делает для этого все. Артистка всегда умиляет поклонников появлением на страничке в Instagram с ребенком. В кадре звездная мама выглядит счастливой и непринужденной.

На новом фото Джамала позировала в компании Эмира-Рахмана, который увлеченно изучал игрушку. Певица с улыбкой наблюдала за мальчиком и буквально светилась от переполняющий эмоций. На Джамале – обтягивающая кофточка со спущенной линией плеча и рукавом три четверти. Волосы идеально гладко уложены на прямой пробор, макияж – максимально естественный.

"Як ранок почнеш, так і день проведеш. От просто зараз посміхніться, обійміть своїх рідних, приготуйте горнятко запашної кави і ви навіть не помітите, як звичайний уїк-енд стане кращим", - замотивировала поклонников звезда.

Фото: Джамала с сыном (instagram.com/jamalajaaa)

Подписчики певицы не могли с ней не согласиться, а попутно отметили трогательность и искренность душевного снимка мамы и сыночка.

Боже, в который раз убеждаюсь, что Вы идеальная мама, жена и певица! Счастья Вам и Эмирчику!

Джамала, он у вас такой большой уже, такой красавец

Яке мале чудо!

Дуже красиві

Какие вы сладкие

Так рада за вас. Такие счастливые

Вы прекрасны!

Вам дуже личить материнство

Скриншот комментариев

Напомним, что Джамала в воздушном платье поделилась позитивным настроением и подвела итоги.