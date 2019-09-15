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Какие сладкие! Джамала умилила сеть душевным фото с подросшим сыночком

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Певица поделилась мотивирующим напутствием

Джамала неоднократно признавалась о том, что ее сыночек Эмир-Рахман не только самый главный мамин поклонник, но и ее мотивация, придающая сил двигаться вперед. Певица мечтает о том, чтобы малыш гордился своей мамой и делает для этого все. Артистка всегда умиляет поклонников появлением на страничке в Instagram с ребенком. В кадре звездная мама выглядит счастливой и непринужденной.

На новом фото Джамала позировала в компании Эмира-Рахмана, который увлеченно изучал игрушку. Певица с улыбкой наблюдала за мальчиком и буквально светилась от переполняющий эмоций. На Джамале – обтягивающая кофточка со спущенной линией плеча и рукавом три четверти. Волосы идеально гладко уложены на прямой пробор, макияж – максимально естественный.

"Як ранок почнеш, так і день проведеш. От просто зараз посміхніться, обійміть своїх рідних, приготуйте горнятко запашної кави і ви навіть не помітите, як звичайний уїк-енд стане кращим", - замотивировала поклонников звезда.

Фото: Джамала с сыном (instagram.com/jamalajaaa)

Подписчики певицы не могли с ней не согласиться, а попутно отметили трогательность и искренность душевного снимка мамы и сыночка.

  • Боже, в который раз убеждаюсь, что Вы идеальная мама, жена и певица! Счастья Вам и Эмирчику!
  • Джамала, он у вас такой большой уже, такой красавец
  • Яке мале чудо!
  • Дуже красиві
  • Какие вы сладкие
  • Так рада за вас. Такие счастливые
  • Вы прекрасны!
  • Вам дуже личить материнство

Скриншот комментариев

Напомним, что Джамала в воздушном платье поделилась позитивным настроением и подвела итоги.

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