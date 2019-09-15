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Які солодкі! Джамала замилувала мережу душевним фото з підрослим синочком

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Співачка поділилася мотивуючим напуттям

Джамала неодноразово зізнавалася про те, що її синочок Емір-Рахман не тільки найголовніший мамин залицяльник, але і її мотивація, надає сил рухатися вперед. Співачка мріє про те, щоб малюк пишався своєю мамою і робить для цього все. Артистка завжди розчулює шанувальників появою на сторінці в Instagram з дитиною. В кадрі зіркова мама виглядає щасливою і невимушеною.

На новому фото Джамала позувала в компанії Еміра-Рахмана, який захоплено вивчав іграшку. Співачка з посмішкою спостерігала за хлопчиком і буквально світилася від надає емоцій. На Джамалі – обтягуюча кофточка зі спущеною лінією плеча і рукавом три чверті. Волосся ідеально гладко зачесане на прямий проділ, макіяж – максимально природний.

"Як ранок почнеш, так і день проведеш. Від просто зараз посміхніться, обійміть своїх рідних, приготуйте горнятко запашної кави і ви навіть не помітите, як звичайний уїк-енд стане кращим", - замотивировала шанувальників зірка.

Фото: Джамала з сином (instagram.com/jamalajaaa)

Підписники співачки не могли з нею не погодитися, а попутно відзначили зворушливість і щирість душевного знімка мами і синочка.

  • Боже, в який раз переконуюсь, що Ви ідеальна мама, дружина і співачка! Щастя Вам і Эмирчику!
  • Джамала, він у вас такий вже великий, такий красень
  • Яке мале диво!
  • Дуже красиві
  • Які ви солодкі
  • Так рада за вас. Такі щасливі
  • Ви прекрасні!
  • Вам дуже личить материнство

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Джамала в повітряному платті поділилася позитивним настроєм та підвела підсумки.

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