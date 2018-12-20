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"Какие ножки": Даша Астафьева восхитила пикантной фотосессией

Lite » Звезды 20.12.2018 - 20:36
"Какие ножки": Даша Астафьева восхитила пикантной фотосессией
Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Украинская звезда взбудоражила поклонников чувственными фото

Украинская певица и актриса Даша Астафьева, которая недавно удивила пикантным признанием, покорила поклонников смелой фосессией в Instagram. Даша позирует в белом легком полупрозрачном платье, демонстрируя стройные ножки на камеру.

Звезда показала любимые духи и написала о них вдохновляющий пост. Она отметила, что аромат вызывает у нее самые приятные ассоциации.

"Musk Kashmir Attar Collection - облако секса... Если можно, что и добавить, лишь то, что этот аромат не оставит равнодушным никого...Харизма, легкость и Таинственная дымка. Мой фаворит! Все самые важные события в моей жизни пахнут так", - написала она.

 

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Поклонники обратили внимание на привлекательный внешний вид артистки, и забросали ее комплиментами.

"Какие ножки!", "Твоя сексуальность безгранична и снаружи и внутри", "Непревзойденная красотка", "Шикарная", "Прекрасный утонченный образ", - писали восторженные комментаторы.

&quot;Какие ножки&quot;: Даша Астафьева восхитила пикантной фотосессией

&quot;Какие ножки&quot;: Даша Астафьева восхитила пикантной фотосессией

&quot;Какие ножки&quot;: Даша Астафьева восхитила пикантной фотосессией

&quot;Какие ножки&quot;: Даша Астафьева восхитила пикантной фотосессией

Скриншоты комментариев (instagram.com/da_astafieva)

Как мы писали ранее, Даша Астафьева взбудоражила фанов чувственными фото, сделанными в Париже.

Также недавно Астафьева показала снимки без белья, вызвав у поклонников фурор. Подписчики сравнили певицу с Моникой Беллуччи.

Видео: РБК-Украина

"Нереальная": Даша Астафьева позировала топлес в женственной фотосессии Даша Астафьева без макияжа восхитила чувственной фотосессией
Новости Украины Даша Астафьева
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