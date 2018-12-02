"Сумасшедший акцент": Астафьева показала волнующие фото без белья

Фото: Даша Астафьева (facebook.com nikita.officia)

Певица позировала перед камерой в тонкой блузе, надетой на голое тело

Украинская певица, экс-участница группы "Nikita" и актриса Даша Астафьева, которая позировала топлес в женственной фотосессии, в очередной раз порадовала своих поклонников эротическими снимками, на которых она позирует в тонкой блузке, надетой на голое тело. Нежная ткань одежды позволяет в полной мере рассмотреть аппетитные детали оголенной груди секс-бомбы. Фотосессия была опубликована в Instagram звезды.

Скрин поста аккаунта (instagram.com/da_astafieva)

Серия пикантных снимков вызвала ажиотаж и неописуемый восторг среди поклонников красотки, а некоторые из них даже сравнили Астафьеву с Моникой Беллуччи. Даша собрала просто много комплиментов под своими фото.

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

"Как всегда прелестна", "Как всегда секси", "Аж выть хочется", "Красивые цвета, а кофточка – вообще бомба", " Ох, уж эти бусинки. Сумасшедший акцент", "Ты – мой идеал женской красоты", "Моника Белуччи", "Красота, которая пронизывает", - написали фолловеры.

Скриншот комментариев (instagram.com/da_astafieva)

Напомним, ранее Даша Астафьева без макияжа восхитила чувственной фотосессией.

Также Астафьева активно делится различными фотографиями со съемок фильма. Недавно исполнительница показала свои аппетитные формы на беговой дорожке. Отмечается, что эти эпизоды также войдут в ленту "Продюсер".

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