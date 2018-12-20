"Які ніжки": Даша Астаф'єва захопила пікантною фотосесією

Українська зірка побалувала шанувальників чуттєвими фото
Українська співачка і акторка Даша Астаф'єва, яка нещодавно здивувала пікантнм зізнанням, підкорила шанувальників сміливою фосессією в Instagram. Даша позує в білій легкій напівпрозорій сукні, демонструючі стрункі ніжки на камеру.
Зірка показала улюблені парфуми і написала про них надихаючий пост. Вона зазначила, що аромат викликає у неї найприємніші асоціації.
"Musk Kashmir Attar Collection - хмара сексу... Якщо можна, що і додати лише те, що цей аромат не залишить байдужим нікого...Харизма, легкість і Таємничий серпанок. Мій фаворит! Всі найважливіші події в моєму житті пахнуть так", - написала вона.
Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)
Шанувальники звернули увагу на привабливий зовнішній вигляд артистки, і закидали її компліментами.
"Які ніжки!", "Твоя сексуальність безмежна і зовні і всередині", "Неперевершена красуня", "Шикарна", "Прекрасний витончений образ", - писали захоплені коментатори.
Скріншоти коментарів (instagram.com/da_astafieva)
Як ми писали раніше, Даша Астаф'єва розбурхала фанів чуттєвими фото, зробленими в Парижі.
Також нещодавно Астаф'єва показала знімки без білизни, викликавши у шанувальників фурор. Підписники порівняли співачку з Монікою Беллуччі.
Відео: РБК-Украина