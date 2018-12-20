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"Які ніжки": Даша Астаф'єва захопила пікантною фотосесією

Lite » Зірки 20.12.2018 - 20:36
"Які ніжки": Даша Астаф'єва захопила пікантною фотосесією
Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Українська зірка побалувала шанувальників чуттєвими фото

Українська співачка і акторка Даша Астаф'єва, яка нещодавно здивувала пікантнм зізнанням, підкорила шанувальників сміливою фосессією в Instagram. Даша позує в білій легкій напівпрозорій сукні, демонструючі стрункі ніжки на камеру.

Зірка показала улюблені парфуми і написала про них надихаючий пост. Вона зазначила, що аромат викликає у неї найприємніші асоціації.

"Musk Kashmir Attar Collection - хмара сексу... Якщо можна, що і додати лише те, що цей аромат не залишить байдужим нікого...Харизма, легкість і Таємничий серпанок. Мій фаворит! Всі найважливіші події в моєму житті пахнуть так", - написала вона.

 

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Шанувальники звернули увагу на привабливий зовнішній вигляд артистки, і закидали її компліментами.

"Які ніжки!", "Твоя сексуальність безмежна і зовні і всередині", "Неперевершена красуня", "Шикарна", "Прекрасний витончений образ", - писали захоплені коментатори.

&quot;Які ніжки&quot;: Даша Астаф'єва захопила пікантною фотосесією

&quot;Які ніжки&quot;: Даша Астаф'єва захопила пікантною фотосесією

&quot;Які ніжки&quot;: Даша Астаф'єва захопила пікантною фотосесією

&quot;Які ніжки&quot;: Даша Астаф'єва захопила пікантною фотосесією

Скріншоти коментарів (instagram.com/da_astafieva)

Як ми писали раніше, Даша Астаф'єва розбурхала фанів чуттєвими фото, зробленими в Парижі.

Також нещодавно Астаф'єва показала знімки без білизни, викликавши у шанувальників фурор. Підписники порівняли співачку з Монікою Беллуччі.

Відео: РБК-Украина

"Нереальна": Даша Астаф'єва позувала топлес в жіночній фотосесії Даша Астаф'єва без макіяжу захопила чуттєвої фотосесією
Новини України Даша Астаф'єва
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