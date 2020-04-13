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Какие милашки! Ким Кардашьян показала редкое детское фото со всеми сестрами

Lite » Новости шоу-бизнеса 13.04.2020 - 19:33
Какие милашки! Ким Кардашьян показала редкое детское фото со всеми сестрами
Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Звезда вновь удивила сеть

Ким Кардашьян показала новое фото из личного архива. На семейном снимке позирует она сама, а также Кортни, Хлои и Роберт с родителями – Крис Дженнер и Робертом Кардашьяном. Такой трогательный снимок она опубликовала в честь Пасхи. Именно этом фото и отличается от массы других подобных кадров, которые публикует звезда. Знаменитые сестры, которые давно стали королевами сети, выглядят просто и мило. Все они одеты в праздничные наряды. Сама Ким позирует в голубом платьице с бантами. Кортни и Хлои надели белые платья, на головках у обеих красуются белые банты. «Счастливой Пасхи», – написала коротко Ким под снимком.

Какие милашки! Ким Кардашьян показала редкое детское фото со всеми сестрамиВся семья в сборе (фото: instagram.com/kimkardashian)

Поклонники начали поздравлять свою диву, а также писать ей многочисленные комплименты, отмечая, каким милым ребенком была она сама. «Самая милая семья навсегда», «Ты первая», «Какие милые», – продолжают сыпаться комплименты на знаменитую династию.

Также на днях Ким, которая обожает всех членов своей семьи, поздравила с днем рождения малышку Тру. 12-го апреля девочке исполнилось 2 года. «Моя милая малышка Тру, с 2-летием. Хотелось бы быть с вами сейчас, чтобы отметить сегодня! Перебираю фотографии, какие буду постить, и это делает меня такой счастливой. Эта кузина такая особенная!..», – не смогла сдержать слов восхищения Ким.

Какие милашки! Ким Кардашьян показала редкое детское фото со всеми сестрамиКим и Тру (фото: instagram.com/kimkardashian)

Напомним, Тру – дочь младшей сестры Ким Хлои Кардашьян, а также баскетболиста Тристана Томпсона, с которым она три года состояла в отношениях. Несмотря на то что пара рассталась, родители продолжают общаться ради общей дочери.

Интересно, что примерно такая же ситуация у еще одной сестры – Кайли Дженнер. Девушка рассталась со своим возлюбленным Трэвисом Скоттом осенью прошлого года. У пары есть 2-летняя малышка Сторми. По словам инсайдеров, Кайли и Трэвис взяли паузу в отношениях, при этом у них нет новых возлюбленных. Так что вся семья еще надеется на их воссоединение.

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