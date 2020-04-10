Любовь на изоляции: топ-6 звездных пар, которых карантин только сблизил

Звездные пары, которые демонстрируют пылкие чувства на карантине (фото: коллаж РБК-Украина)

Эти пары прошли "проверку" карантином

Карантин – сложное испытание для отношений. Находиться круглые сутки вместе, при этом сохранив любовь и уважение друг к другу, могут далеко не все. Но, похоже, многим звездным парам самоизоляция пошла только на пользу. В нашей подборке – знаменитости, чувства которых за это время только укрепились.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес

50-летняя певица и ее возлюбленный всегда были примером гармоничных отношений, а с наступлением карантина их связь только укрепилась. И домашние видео парочки – лучшее тому подтверждение. Влюбленные не только наслаждаются возможностью побыть вместе, но и стремятся мотивировать окружающих. Дженнифер во время изоляции не устает радовать забавными роликами, где фигурирует вся семья. А Алекс записал пару поддерживающих роликов. На последнем видео они сидят в обнимку на диване и выглядят при этом невероятно счастливыми.

Певица с любимым призывает всех сидеть дома (фото: принткрин instagram.com/jlo)

Барбара Палвин и Дилан Спроус

«Ангел» компании Victoria's Secret, похоже, отличается также и ангельским характером. Вместе со своим бойфрендом модель сейчас проводит много времени вместе, устраивая домашние вечеринки и разговоры с друзьями по видеосвязи. Никаких ссор и выяснений отношений! Поначалу Барбара постила общие фото, не забывая радовать фолловеров. А сейчас и вовсе влюбленные «отключились» от сети, чтобы сосредоточиться друг на друге.

Пара весело проводит время (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Леди Гага и Майкл Полански

Еще один наглядный пример, когда совместное времяпровождение только радует. Эпатажная певица демонстрирует многочисленные трогательные совместные селфи. А также подробно рассказывает, чем они с возлюбленным занимаются. В ход идут настольные и видеоигры, готовка, занятия спортом и просмотры фильмов… И все это – без единого намека на скуку. Кажется, певица, которая уже мечтает о материнстве, оценила возможность побыть вдали от шумной толпы.

Леди Гага с новым бойфрендом (фото: instagram.com/ladygaga)

Ким Кардашьян и Канье Уэст

Ким Кардашьян также успела показать трогательное фото, на котором все члены семьи смотрят вместе телевизор. Тем самым демонстрируя, что домашние посиделки им только в радость. Правда, идеальная мамочка уже не знает, чем занять своих неугомонных детей. А вот на отношения с любимым мужем карантин никак не повлиял. Пока у пары нет возможности путешествовать, Ким пересматривает общие фото из совместных поездок и строит планы на будущее. А также не забывает радовать ими своих фанатов.

Ким и Канье с детьми (фото: instagram.com/kimkardashian)

Эмили Ратаковски и Себастьян Беар-МакКлард

Знаменитая модель вышла замуж 2 года тому всего после нескольких месяцев знакомства и с тех пор не перестает признаваться в любви своему мужу. Пара трогательно и нежно относится друг к другу, а во время карантина совместных фото стало еще больше. Иногда Эмили делает чувственные и романтичные кадры, иногда – горячие. Но всегда – полные любви!

Модель со своим мужем (фото: instagram.com/emrata)

Алессандра Амбросио и Николо Одди

Алессандра проводит карантин в компании детей: Ани Луизы и Ноа, а также возлюбленного Николо Одди. Вместе они весело проводят время за играми в бассейне, готовкой, рисуют и даже создают глиняные изделия. Примечательно, что парень супермодели отлично вписался в семью и отлично ладит с детьми. Семейная идиллия, одним словом!

Алессандра и Николо (фото: instagram.com/alessandraambrosio)