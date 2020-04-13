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Які гарненькі! Кім Кардашян показала рідке дитяче фото зі всіма сестрами

Lite » Новини шоу-бізнесу 13.04.2020 - 19:33
Які гарненькі! Кім Кардашян показала рідке дитяче фото зі всіма сестрами
Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Зірка знову здивувала мережу

Кім Кардашян показала нове фото з особистого архіву. На сімейному знімку позує вона сама, а також Кортни, Хлої і Роберт з батьками – Кріс Дженнер і Робертом Кардашьяном. Такий зворушливий знімок вона опублікувала на честь Великодня. Саме цим фото і відрізняється від маси інших подібних кадрів, які публікує зірка. Знамениті сестри, які давно стали королевами мережі, виглядають просто і мило. Всі вони одягнені в святкові вбрання. Сама Кім позує у блакитному платтячку з бантами. Кортні і Хлої одягли білі сукні, на голівках в обох красуються білі банти. «Щасливої Пасхи», – написала коротко Кім під знімком.

Які гарненькі! Кім Кардашян показала рідке дитяче фото зі всіма сестрамиВся сім'я в зборі (фото: instagram.com/kimkardashian)

Шанувальники почали вітати свою діву, а також писати їй численні компліменти, відзначаючи, якою миою дитиною була вона сама. «Наймиліша родина назавжди», «Ти перша», «Які милі»,– продовжують сипатися компліменти на знамениту династію.

Також днями Кім, яка обожнює всіх членів сім'ї, привітала з днем народження маля Тру. 12-го квітня дівчинці виповнилося 2 роки. «Моя мила дівчинка Тру, з 2-річчям. Хотілося б бути з вами зараз, щоб відзначити сьогодні! Перебираю фотографії, які буду постити, і це робить мене такою щасливою. Ця кузіна така особлива!..», – не змогла стримати слів захоплення Кім.

Які гарненькі! Кім Кардашян показала рідке дитяче фото зі всіма сестрамиКім і Тру (фото: instagram.com/kimkardashian)

Нагадаємо, Тру – дочка молодшої сестри Кім Хлої Кардашян, а також баскетболіста Трістана Томпсона, з яким вона три роки полягала у відносинах. Незважаючи на те, що пара розлучилася, батьки продовжують спілкуватися заради спільної дочки.

Цікаво, що приблизно така ж ситуація у ще однієї сестри – Кайлі Дженнер. Дівчина розлучилася зі своїм коханим Тревісом Скоттом восени минулого року. У пари є 2-річна дівчинка Стормі. За словами інсайдерів, Кайлі і Тревіс взяли паузу у відносинах, при цьому у них немає нових коханих. Так що вся родина ще сподівається на їх возз'єднання.

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Новини України Кім КардашянКортни Кардашьян
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