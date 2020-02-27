Яка жива і справжня: Настя Каменських показала солодкий ранок з Потапом

Зіркова парочка працює над собою і часто починає день з пробіжки
Незважаючи на дуже насичений робочий графік, Настя Каменських намагається підтримувати здоровий спосіб життя і тримати себе в хорошій формі - не даремно ж вона стільки зусиль доклала, щоб схуднути і домогтися струнких форм. До цього вона долучила і коханого чоловіка Потапа - і багато шанувальників відзначають, що продюсер помітно схуд і навіть помолодшав. Коли вони в Києві, пара часто починає свій день з пробіжки і зарядки рано вранці.
Саме такий спортивний ранок з чоловіком та їхнім тренером Настя показала на своїй сторінці в Instagram. Артистка відображена в обнімку з Потапом у спортивному одязі й шапці з власної колекції, при цьому на її обличчі немає ні краплі макіяжу.
Співачка також зробила спільне селфи з чоловіком і тренером, а ще показала чудові види на місто, що прокидається.
Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/kamenskux)
"Це був чудовий ранок! Ранній, а від того такий солодкий. 06:00 КИЇВ", - прокоментувала кадри Каменських.
Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/kamenskux)
Користувачі мережі захоплюються їхньою завзятістю та силою волі і дякують за мотивацію.
Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)
Нагадаємо, Настя Каменських викликала ажіотаж у мережі незвичайним "аксесуаром".