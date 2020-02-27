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Яка жива і справжня: Настя Каменських показала солодкий ранок з Потапом

Lite » Новини шоу-бізнесу 27.02.2020 - 11:33
Яка жива і справжня: Настя Каменських показала солодкий ранок з Потапом
Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/kamenskux)

Зіркова парочка працює над собою і часто починає день з пробіжки

Незважаючи на дуже насичений робочий графік, Настя Каменських намагається підтримувати здоровий спосіб життя і тримати себе в хорошій формі - не даремно ж вона стільки зусиль доклала, щоб схуднути і домогтися струнких форм. До цього вона долучила і коханого чоловіка Потапа - і багато шанувальників відзначають, що продюсер помітно схуд і навіть помолодшав. Коли вони в Києві, пара часто починає свій день з пробіжки і зарядки рано вранці.

Саме такий спортивний ранок з чоловіком та їхнім тренером Настя показала на своїй сторінці в Instagram. Артистка відображена в обнімку з Потапом у спортивному одязі й шапці з власної колекції, при цьому на її обличчі немає ні краплі макіяжу.

Співачка також зробила спільне селфи з чоловіком і тренером, а ще показала чудові види на місто, що прокидається.

Яка жива і справжня: Настя Каменських показала солодкий ранок з ПотапомЯка жива і справжня: Настя Каменських показала солодкий ранок з Потапом

Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/kamenskux)

"Це був чудовий ранок! Ранній, а від того такий солодкий. 06:00 КИЇВ", - прокоментувала кадри Каменських.

Яка жива і справжня: Настя Каменських показала солодкий ранок з ПотапомЯка жива і справжня: Настя Каменських показала солодкий ранок з Потапом

Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/kamenskux)

Користувачі мережі захоплюються їхньою завзятістю та силою волі і дякують за мотивацію.

  • найкращі
  • Красуня
  • Сама себе в "порядок" призвела і Потапа,аж помолодшав
  • Анастасія! Яка жива і справжня, прекрасні добрі світлі фоточки ранку
  • Як багато в цьому житті залежить від жінки, від її характеру
  • Красиві
  • Худенькі
  • Приклад, а я лінуюся вставати в 6:00 ранку, але своїми фото ви мотивуєте!!! Теж почну бігати
  • Крассавчики, але Льоша явно не виспався)
  • Так тримати!!!
  • Потап такий ніжний, прям треба!)
  • Ви крутячи

Яка жива і справжня: Настя Каменських показала солодкий ранок з Потапом

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, Настя Каменських викликала ажіотаж у мережі незвичайним "аксесуаром".

Частинка мене: Настя Каменських заінтригувала сокровенним зізнанням Відчуваю, подорожчають: Настя Каменських викликала ажіотаж у мережі незвичайним "аксесуаром"
Новини України Настя КаменськихПотап
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