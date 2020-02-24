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Чувствую, подорожают: Настя Каменских вызвала ажиотаж в сети необычным "аксессуаром"

Lite » Новости шоу-бизнеса 24.02.2020 - 13:07
Чувствую, подорожают: Настя Каменских вызвала ажиотаж в сети необычным "аксессуаром"
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Певица неожиданно вызвала шквал комментариев от подписчиков

Певица и судья шоу Голос країни-10 Настя Каменских, которая сейчас выступает под псевдонимом NK и недавно заворожила танцем в кружевном белье яркого неонового оттенка, в этот раз предстала перед поклонниками в более скромном образе. Однако, неожиданно вызвала шквал комментариев под постом в Instagram.

Исполнительница нарядилась в трендовый оверзайз спортивный костюм темного цвета. Лаконичный образ певица дополнила массивными кроссовками, а из аксессуаров на ней были часы и браслет. Однако, один из "аксессуаров", который возможно не приняла во внимание NK стал основным фигурантом активных рассуждений подписчиков.

Чувствую, подорожают: Настя Каменских вызвала ажиотаж в сети необычным &quot;аксессуаром&quot;Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Забытый кем-то старенький веник отвлек внимание от позирования артистки и натолкнул фанатов на мысли о том, что все-таки не спроста он появился в кадре.

Подписчики даже предположили рост цен на подобные веники, ведь Настя Каменских известная законодательница трендов и может привлечь активное внимание публики абсолютно к любой вещи:

  • Главное веник харооош
  • И этот веник рядом, божечки ))))
  • ой, я чувствую, подорожают веники
  • Одна я обратила внимание сначала на веник стоящий рядом?!
  • Веник просто, дополняет
  • Веник в тему))
  • Ваша метла? Вы на ней прилетели? Маленькая и без черенка что-то

Конечно же не обошлось и без позитивных комментариев в адрес трендового образа Насти:

  • Красотка
  • Симпатяжка
  • Красатулька Настя и хозяюшка молодчинка
  • Ты просто невероятно красивая в этом костюме

Ранее Настя Каменских взбудоражила сеть забавными кадрами, на которых ее супруг Потап отшлепал на камеру.

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Новости Украины Настя КаменскихпевецПотап
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