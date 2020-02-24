Чувствую, подорожают: Настя Каменских вызвала ажиотаж в сети необычным "аксессуаром"

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Певица неожиданно вызвала шквал комментариев от подписчиков

Певица и судья шоу Голос країни-10 Настя Каменских, которая сейчас выступает под псевдонимом NK и недавно заворожила танцем в кружевном белье яркого неонового оттенка, в этот раз предстала перед поклонниками в более скромном образе. Однако, неожиданно вызвала шквал комментариев под постом в Instagram.

Исполнительница нарядилась в трендовый оверзайз спортивный костюм темного цвета. Лаконичный образ певица дополнила массивными кроссовками, а из аксессуаров на ней были часы и браслет. Однако, один из "аксессуаров", который возможно не приняла во внимание NK стал основным фигурантом активных рассуждений подписчиков.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Забытый кем-то старенький веник отвлек внимание от позирования артистки и натолкнул фанатов на мысли о том, что все-таки не спроста он появился в кадре.

Подписчики даже предположили рост цен на подобные веники, ведь Настя Каменских известная законодательница трендов и может привлечь активное внимание публики абсолютно к любой вещи:

Главное веник харооош

И этот веник рядом, божечки ))))

ой, я чувствую, подорожают веники

Одна я обратила внимание сначала на веник стоящий рядом?!

Веник просто, дополняет

Веник в тему))

Ваша метла? Вы на ней прилетели? Маленькая и без черенка что-то

Конечно же не обошлось и без позитивных комментариев в адрес трендового образа Насти:

Красотка

Симпатяжка

Красатулька Настя и хозяюшка молодчинка

Ты просто невероятно красивая в этом костюме

Ранее Настя Каменских взбудоражила сеть забавными кадрами, на которых ее супруг Потап отшлепал на камеру.