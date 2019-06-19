Какая прекрасная: Катя Осадчая без макияжа поделилась грандиозными планами на лето

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Осадчая провела день отдыха с сыном

Катя Осадчая восхитила поклонников новыми фото. Украинская телеведущая показала фанам себя без макияжа. Казалось бы, в этом нет ничего особенного – телеведущая очень часто показывает себя без косметики. Однако на новых снимках ее поклонники нашли "что-то особенное".

Возможно, на фото телеведущая выглядит более расслабленно, нежели обычно. А может все дело в прически. Вместо тугого хвоста или пучка на затылке Осадчая оставила волосы распущенными. Более того, волосы слегка влажные. Скорее всего Осадчая решила устроить себе день отдыха, немного поплавать и позагорать.

Кстати, на фото также видим и сыночка Осадчей – двухлетнего Ваню, который обнимает свою звездную маму. К сожалению, лица мальчика не видно. Так как Осадчая и ее супруг Юрий Горбунов пока что не хотят показывать малыша.

Летняя Катя Осадчая без макияжа (фото: instagram.com/kosadcha)

Катя Осадчая с сыном Ваней (фото: instagram.com/kosadcha)

Также свой пост Осадчая сопроводила небольшой подписью, рассказав подписчикам о планах на лето:

"Лето - это маленькая жизнь. 123 дня. Хочу успеть так много, как минимум - море, река, озеро, клубники, черешни, кукуруза и арбуз, велелсипедные прогулки, вечерние посиделки на улице и дневное барбекю… А какие ваши планы? Что хотите успеть? #літо2019 #втигнутивсе"

Поклонники Осадчей также поспешили прокомментировать ее фото:

Катя, наверное, едва ли не единственная звезда украинского шоу-бизнеса, которая не испортила себя чрезмерными инъекциями и полуметровой ширины бровями.

Какая вы прекрасная и естественная! Приятно на вас смотреть!

Катенька, счастья вам! Оставайтесь такой жизнерадостной и приносите нам свой позитив. Мы с вами виделись в Одессе на свадьбе моей внучечки Сабиночки. Вспоминаем вас каждый день и всем рассказываю о вас!

Очень красивая!

Катя, какая вы красивая!

Вот что делает с человеком счастье!

Такое солнечно-позитивное фото!

Скриншот комментариев: instagram.com/kosadcha

Напомним, ранее Катя Осадчая умилила прогулкой на родине мужа. Катя Осадчая побывала в Ивано-Франковске, где посетила наиболее знаковые места для Юрия Горбунова. Осадчая также объяснила, почему они важны.

В Ивано-Франковсе Осадчая посетила музыкальный фестиваль, где сверкнула очень ярким летним образом в платье от украинского дизанера.