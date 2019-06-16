"Платье — бомба": Катя Осадчая восхитила роскошным нарядом от украинского дизайнера

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Ведущая заворожила эффектным образом на фоне карпатских гор

Катя Осадчая не сидит на месте - не успела телеведущая повеселиться, ну и поработать заодно на Бале цветов в стильном цветастом платье, как отправилась в новое путешествие - на этот раз в Карпаты. Сначала она прогулялась по родному городу своего мужа Юрий Горбунова - Ивано-Франковску, после чего уехала в горы. На своей странице в Instagram теледива показала свой роскошный образ.

Катя позировала на фоне живописных карпатских гор в не менее впечатляющем наряде - она примерила стильное платье в пол от украинского дизайнера Юлии Магдыч. Бордовый наряд украшен геометрическими узорами и рукавами желтого цвета, что придает образу яркости и еще больше эффектности. Ведущая дополнила его босоножками на каблуке и коронной шляпкой.

"Неймовірні Карпати! Щоразу не можу намилуватися краєвидами", - поделилась Осадчая.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Подписчики остались в восторге от роскошного наряда знаменитости и поспешили оставить свои восхищенные отзывы.

Среди них, к слову, оказалась и певица Оля Полякова.

"Яка ти гарна", - написала она.

Скриншот комментариев (instagram.com/kosadcha)

Гарний образ

Дивлячись на Вас думаєш - Ось вона найщасливіша людина. ДЯКУЮ, що надихаєте

Вы очаровательны, а платье просто улёт

Катерина, ви дуже гарна!

Сарафанчик бомбезни....Теж маю там фото. Гарного відпочинку!

Платье - бомба

Сукня дуже пасує до заходу сонця

Краса! А сукня - неймовірна

Катя вы цветочек

Сукня і Катя шикарні

Ви завжди неперевершена в будь-якому куточку земної кулі. А Ваше вбрання та капелюшки, взагалі немає слів. Все супер. Гарного відпочинку

Краєвид наче підібраний до плаття,дуже гарне фото вийшло!

Сплошной позитив

Сукня чи сарафан, але це прекрасно!

Вам ідуть наші краєвиди, ви тут якась заворожуюча

Сарафан шикарний!!!

Это просто вау!

Неймовірна сукня

Какое крутое платье

Катя, какая Вы вдохновляющая

Плаття - бомба! Взагалі весь образ. А як прикольно відтіняє сукня фон

Скриншот комментариев (instagram.com/kosadcha)

Напомним, Катя Осадчая умилила прогулкой на родине мужа - городе Ивано-Франковске.

Ранее Катя Осадчая очаровала нежным образом в белоснежном платье на презентации нового проекта в киевском аэропорту "Борисполь".