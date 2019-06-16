"Платье — бомба": Катя Осадчая восхитила роскошным нарядом от украинского дизайнера

Ведущая заворожила эффектным образом на фоне карпатских гор
Катя Осадчая не сидит на месте - не успела телеведущая повеселиться, ну и поработать заодно на Бале цветов в стильном цветастом платье, как отправилась в новое путешествие - на этот раз в Карпаты. Сначала она прогулялась по родному городу своего мужа Юрий Горбунова - Ивано-Франковску, после чего уехала в горы. На своей странице в Instagram теледива показала свой роскошный образ.
Катя позировала на фоне живописных карпатских гор в не менее впечатляющем наряде - она примерила стильное платье в пол от украинского дизайнера Юлии Магдыч. Бордовый наряд украшен геометрическими узорами и рукавами желтого цвета, что придает образу яркости и еще больше эффектности. Ведущая дополнила его босоножками на каблуке и коронной шляпкой.
"Неймовірні Карпати! Щоразу не можу намилуватися краєвидами", - поделилась Осадчая.
Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)
Подписчики остались в восторге от роскошного наряда знаменитости и поспешили оставить свои восхищенные отзывы.
Среди них, к слову, оказалась и певица Оля Полякова.
"Яка ти гарна", - написала она.
Скриншот комментариев (instagram.com/kosadcha)
Скриншот комментариев (instagram.com/kosadcha)
Напомним, Катя Осадчая умилила прогулкой на родине мужа - городе Ивано-Франковске.
Ранее Катя Осадчая очаровала нежным образом в белоснежном платье на презентации нового проекта в киевском аэропорту "Борисполь".