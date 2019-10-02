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Какая нежная! Светлана Лобода взбудоражила сеть трепетным фото с младенцем

Lite » Новости шоу-бизнеса 02.10.2019 - 11:39
Какая нежная! Светлана Лобода взбудоражила сеть трепетным фото с младенцем
Лобода с дочками (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Певица выглядит умиротворенно

Светлана Лобода – не только востребованная певица, которая без устали ездит на гастроли и собирает стадионы, но и заботливая и внимательная мама. Как-то она призналась, что в обязательном порядке несколько раз в год откладывает все дела и улетает со своими малышками, дочками Евой и Тильдой, на отдых. Она старается как можно больше свободного времени проводить с семьей и неизменно умиляет милыми фото в компании любимых девочек. Так, на свежем снимке в instagram певица появилась с младенцем на руках, чем не на шутку взбудоражила фанов.

Умиротворенная Светлана обняла малыша и прижала его к себе так, что в камеру попала лишь макушка, а личико прикрыто пеленкой. Похоже, на лице у звезды практически нет косметики, а ее взгляд полон нежности и спокойствия.

В подписи к снимку артистка развеяла интригу – судя по тексту, на руках она держит дочку украинского дизайнера и своей подруги Лилии Литковской, которая в августе стала мамой. Также звезда уточнила геолокацию – Киев.

Какая нежная! Светлана Лобода взбудоражила сеть трепетным фото с младенцем

Лобода с ребенком (фото: instagram.com/lobodaofficial)

"Какое приятное знакомство. Лилия Литковская", – подписала певица трепетный кадр и добавила хэштег "маленький Будда".

Снимок вызвал умиление у поклонников Светланы. Не остался в стороне даже компоитор и друг певицы Игорь Крутой. "Светуня, не фото, а Гимн Материнству!" - написал он.

  • Милашка без мэйка
  • Это слишком мило
  • Милота
  • Какой славный малыш
  • Какая красота!
  • Какие глаза. Такие чистые, как небо
  • Нежно! Трогательно!
  • А вы пока малыша не планируете?
  • Вы Шикарная. Красотка
  • Красивая, крутая
  • Какая вы на фото нежная

Скриншот комментариев

Ранее Светлана Лобода восхитила сеть милым снимком без макияжа.

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