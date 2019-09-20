"Мое счастье": Светлана Лобода умимла сеть семейной идиллией с доченьками

Певица призналась своим девочкам в любви
Светлана Лобода не часто радует поклонников фото с дочками. И если старшая, 8-летняя Ева, попадает в кадр звездной мамы все чаще (например, девочка сделала селфи со спящей певицей, чем растрогала артистку и ее многочисленных поклонников), то лицо полуторагодовалой Тильды звезда так и не решилась показать. Пока поклонникам остается только умиляться снимками младшей дочери Светланы со спины и наблюдать, как она растет, певица решила очаровать их семейным фотосетом со своими любимыми малышками.
Свежие снимки в компании дочерей звезда опубликовала в Instagram. На них звездная мама в белоснежном брючном костюме и солнечных очках с белой оправой позирует вместе с девочками: на руках она держит Тильду, а Ева сидит рядом, обняв певицу.
Стоит отметить, что старшая дочь звезды позирует на камеру не хуже, чем ее знаменитая мама и смотрит прямо в объектив. Не девочке – белая футболка с принтом и фатиновая юбка. Тильда же вновь запечатлена спиной к камере, и поклонники Светланы смогли оценить лишь прическу малышки – волосы девочки изрядно отросли и были собраны в высокий хвостик на макушке.
Фото: Светлана Лобода с дочерьми (instagram.com/lobodaofficial)
"Мои любимки. Мое счастье…" - оставила подпись-признание к кадрам звезда.
Фото: Светлана Лобода с дочерьми (instagram.com/lobodaofficial)
Поклонники Лободы пришли в восторг от счастливых семейных фото мамы с ее сладкими девочками. Также они поинтересовались, когда Светлана покажет лицо Тильды
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Ранее Светлана Лобода показала оригинальный тверк на камеру. Видео импровизации певицы сняла ее продюсер Нателла Крапивина.