"Мое счастье": Светлана Лобода умимла сеть семейной идиллией с доченьками

Фото: Светлана Лобода с дочерьми (instagram.com/lobodaofficial)

Певица призналась своим девочкам в любви

Светлана Лобода не часто радует поклонников фото с дочками. И если старшая, 8-летняя Ева, попадает в кадр звездной мамы все чаще (например, девочка сделала селфи со спящей певицей, чем растрогала артистку и ее многочисленных поклонников), то лицо полуторагодовалой Тильды звезда так и не решилась показать. Пока поклонникам остается только умиляться снимками младшей дочери Светланы со спины и наблюдать, как она растет, певица решила очаровать их семейным фотосетом со своими любимыми малышками.

Свежие снимки в компании дочерей звезда опубликовала в Instagram. На них звездная мама в белоснежном брючном костюме и солнечных очках с белой оправой позирует вместе с девочками: на руках она держит Тильду, а Ева сидит рядом, обняв певицу.

Стоит отметить, что старшая дочь звезды позирует на камеру не хуже, чем ее знаменитая мама и смотрит прямо в объектив. Не девочке – белая футболка с принтом и фатиновая юбка. Тильда же вновь запечатлена спиной к камере, и поклонники Светланы смогли оценить лишь прическу малышки – волосы девочки изрядно отросли и были собраны в высокий хвостик на макушке.

Фото: Светлана Лобода с дочерьми (instagram.com/lobodaofficial)

"Мои любимки. Мое счастье…" - оставила подпись-признание к кадрам звезда.

Фото: Светлана Лобода с дочерьми (instagram.com/lobodaofficial)

Поклонники Лободы пришли в восторг от счастливых семейных фото мамы с ее сладкими девочками. Также они поинтересовались, когда Светлана покажет лицо Тильды

Мамины бусинки

Три звезды

Прелесть и очень мило

Милахи

Какие крошки

Классные у вас девчушки

Такие милые

Очаровашки

Просто красотки

Фото супер

Скриншот комментариев

Ранее Светлана Лобода показала оригинальный тверк на камеру. Видео импровизации певицы сняла ее продюсер Нателла Крапивина.