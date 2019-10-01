"Совсем девчонка": Светлана Лобода очаровала сеть фото без макияжа

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Певица поделилась нежным задумчивым кадром

Светлана Лобода полна противоречий - то певица будоражит умы и фантазию поклонников пикантными фото в откровенных нарядах, а чуть позже уже делится милыми семейными кадрами с детьми. При этом артистка, которая на днях "зажгла" на вечеринке в Киеве, не боится показывать свою естественную красоту.

На своей странице в Instagram Светлана поделилась нежным "домашним" фото, на котором запечатлена без макияжа на лице. Артистка позирует в черной майке и белом халате, а также с растрепанными волосами и с задумчивым выражением лица.

"так много мыслей....#очемонадумает?" - прокомментировала кадр Лобода.

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Подписчики тут же поспешили отметить, что очень красивая без косметики и даже выглядит моложе, будто девочка. Некоторые также оставили свои предположения, о чем же задумалась звезда.

ОЧЕНЬ НЕЖНО И КРАСИВО

Мысли все о вас

Грустная Светочка что то...

Без косметики лучше

Красотка!

Красивая даже без мейка

Без макияжа , а так круто ! На десяточку моложе .

Совсем девчонка тут

Думает о том когда выйдет альбом....

Как хорошо Вам без макияжа

Красавица

Вы когда не накрашенная ещё красивее

Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, Светлана Лобода впервые рассказала об отце дочки Тильды. В интервью Ксении Собчак она немного разоткровенничалась об отношениях с Тиллем Линдеманном.

Ранее Светлана Лобода умилила сеть семейной идиллией с доченьками.