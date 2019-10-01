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"Совсем девчонка": Светлана Лобода очаровала сеть фото без макияжа

Lite » Новости шоу-бизнеса 01.10.2019 - 10:42
"Совсем девчонка": Светлана Лобода очаровала сеть фото без макияжа
Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Певица поделилась нежным задумчивым кадром

Светлана Лобода полна противоречий - то певица будоражит умы и фантазию поклонников пикантными фото в откровенных нарядах, а чуть позже уже делится милыми семейными кадрами с детьми. При этом артистка, которая на днях "зажгла" на вечеринке в Киеве, не боится показывать свою естественную красоту.

На своей странице в Instagram Светлана поделилась нежным "домашним" фото, на котором запечатлена без макияжа на лице. Артистка позирует в черной майке и белом халате, а также с растрепанными волосами и с задумчивым выражением лица.

"так много мыслей....#очемонадумает?" - прокомментировала кадр Лобода.

&quot;Совсем девчонка&quot;: Светлана Лобода очаровала сеть фото без макияжа

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Подписчики тут же поспешили отметить, что очень красивая без косметики и даже выглядит моложе, будто девочка. Некоторые также оставили свои предположения, о чем же задумалась звезда.

  • ОЧЕНЬ НЕЖНО И КРАСИВО
  • Мысли все о вас
  • Грустная Светочка что то...
  • Без косметики лучше
  • Красотка!
  • Красивая даже без мейка
  • Без макияжа , а так круто ! На десяточку моложе .
  • Совсем девчонка тут
  • Думает о том когда выйдет альбом....
  • Как хорошо Вам без макияжа
  • Красавица
  • Вы когда не накрашенная ещё красивее

&quot;Совсем девчонка&quot;: Светлана Лобода очаровала сеть фото без макияжа

Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, Светлана Лобода впервые рассказала об отце дочки Тильды. В интервью Ксении Собчак она немного разоткровенничалась об отношениях с Тиллем Линдеманном.

Ранее Светлана Лобода умилила сеть семейной идиллией с доченьками.

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