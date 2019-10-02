Яка ніжна! Світлана Лобода розбурхала мережу трепетним фото з немовлям

Лобода з доньками (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Співачка виглядає умиротворено

Світлана Лобода – не тільки затребувана співачка, яка невтомно їздить на гастролі і збирає стадіони, але і турботлива і уважна мама. Якось вона зізналася, що в обов'язковому порядку кілька разів на рік відкладає всі справи і відлітає зі своїми крихітками, доньками Євою і Тільдою, на відпочинок. Вона намагається якомога більше вільного часу проводити з сім'єю і незмінно зворушує милими фото в компанії улюблених дівчаток. Так, на свіжому знімку в instagram співачка з'явилася з немовлям на руках, чим не на жарт стурбувала фанів.

Умиротворена Світлана обійняла малюка і пригорнула його до себе так, що в камеру потрапила лише голівка, а личко прикрите пелюшкою. Схоже, на обличчі зірки практично немає косметики, а її погляд сповнений ніжності і спокою.

У підписі до світлини артистка розвіяла інтригу – судячи з тексту, на руках вона тримає доньку українського дизайнера і своєї подруги Лілії Літковської, яка в серпні стала мамою. Також зірка уточнила геолокацію – Київ.

Лобода з дитиною (фото: instagram.com/lobodaofficial)

"Яке приємне знайомство. Лілія Літковська", – підписала співачка трепетний кадр і додала хештег "маленький Будда".

Знімок викликав розчулення у шанувальників Світлани. Не залишився осторонь навіть компоитор і друг співачки Ігор Крутой. "Светуня, не фото, а Гімн Материнству!" - написав він.

Миленька без мейку

Це дуже мило

Милота

Який славний малюк

Яка краса!

Які очі. Такі чисті, як небо

Ніжно! Зворушливо!

А ви поки маля не плануєте?

Ви Шикарна. Красуня

Красива, крута

Яка ви на фото ніжна

Скріншот коментарів

Раніше Світлана Лобода захопила мережа милим знімком без макіяжу.